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Байден обсудил с Путиным ситуацию вокруг Украины

Президент США Джо Байден начал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждается ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на коммьюнике Белого дома.

Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.

Переговоры проходят на фоне беспрецедентного обострения ситуации вокруг Украины. Накануне советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме, что Россия готова начать вторжение на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине, то есть, до 20 февраля.

Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует с Украины военных инструкторов, передаёт газета The Guardian. Госдепартамент США и российский МИД поручили покинуть страну части сотрудников дипломатических миссий.

В субботу состоялся разговор Путина ещё с одним президентом — лидером Франции Эммануэлем Макроном. Разговор продолжался более полутора часов. Канцелярия Макрона сообщила, что президент указал Путину на недопустимость эскалации ситуации.

В сообщении Кремля говорится, что российский президент обсудил "провокационне спекуляции о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину".

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