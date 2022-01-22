США просили РФ не публиковать текст ответа на требования "гарантий"

Соединённые Штаты просят Россию не публиковать полный текст письсменного ответа США на российские требования так называемых гарантий безопасности. Об этом пишет в субботу газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, который отметил, что Кремль может не удовлетворить эту просьбу и опубликовать документ вопреки желанию США. Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что его публикация была бы "правильной".
О том, что на российские требования, большая часть которых фактически уже была отвергнута США и их союзниками, будет дан письменный ответ, сообщили накануне после встречи в Женеве глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. На письменном ответе настаивала Москва.
Как пишет Washington Post, в документ, который в эти выходные обсуждается в Вашингтоне, а в понедельник, как ожидается, станет предметом обсуждения США со странами ЕС, будут включены встречные американские предложения по вопросам безопасности, в том числе перечислены сферы, где возможен диалог. Представитель Госдепартамента подтвердил, что в документе будет содержаться отказ от российских требований остановить расширение НАТО и не принимать в союз Украину.
Предполагается, что документ будет адресован лично президенту России Владимиру Путину. Ранее тот утверждал, что российские требования гарантий являются целостными и удовлетворение лишь их части не устроит Москву.
Россия выдвинула свои требования на фоне наращивания сил у границ с Украиной. В особенности в последние недели на Западе всё чаще звучат опасения, что Россия готовит широкомасштабную агрессию против Украины. Российский МИД в случае непринятия требований угрожал "военно-техническими и военными мерами".
- В субботу стало известно, что на следующей неделе, предположительно 25 или 26 января, в Париже пройдёт встреча политических советников так называемой "Нормандской четвёрки": Германии, Франции, России и Украины. По данным источника ТАСС, в ней примет участие приближённый к Путину замглавы его администрации Дмитрий Козак. Советники всех четырёх стран встретятся впервые после значительного перерыва – в последнее время прямых российско-украинских контактов на этом уровне не было. "Нормандская четвёрка" создана для содействия урегулированию конфликта в Донбассе.
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