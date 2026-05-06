Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплектов JDAM

Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплектов Joint Direct Attack Munition (JDAM) и сопутствующего оборудования на 373,6 млн долларов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

JDAM – комплект оборудования, который устанавливается на свободнопадающие бомбы и превращает их в управляемый боеприпас. Украина, по данным американского внешнеполитического ведомства, покупает более 1500 хвостовых частей. В эти хвостовые блоки встроены инерциальная система и GPS-приёмник, которые позволяют корректировать движение авиабомбы.

В комплект для продажи Украине войдут в том числе вспомогательное оборудование для JDAM; запасные части, расходные материалы и принадлежности; программное обеспечение и вспомогательное оборудование для вооружения; секретные и несекретные публикации и техническая документация; а также другие связанные с оборудованием элементы логистической и программной поддержки.

"Предлагаемая продажа улучшит возможности Украины по противодействию текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив её средствами самообороны и региональной безопасности за счет более мощной системы противовоздушной обороны. Украина без труда интегрирует эти товары и услуги в свои вооружённые силы", – говорится в сообщении Госдепартамента.

Главным подрядчиком станет компания Boeing, которая с 1997 выпускает такое оборудование.

Глава Пентагона Пит Хегсет на прошлой неделе на заседании комитета Палаты представителей по вооружённым силам сообщил о разблокировании 400 млн долларов, предусмотренных для оказания военной помощи Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Она предусматривает выделение по 400 млн долларов в 2026 и 2027 годах.

Президент США Дональд Трамп подчёркивает, что его администрация отказалась от безвозмездной передаче Украине вооружения, однако продолжает продавать его, в частности в рамках инициативы PURL.