Госдепартамент в курсе сообщений о задержании американца в Херсоне

Госдепартамент США заявил, что ему известно о неподтверждённых сообщениях, согласно которым на оккупированной Россией территории Украины был задержан американский гражданин. От других комментариев в ведомстве отказались.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что 35-летний американец руандийского происхождения Суэди Мурекези был задержан в захваченном российскими войсками Херсоне и сейчас находится под стражей на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как пишет газета со ссылкой на его родственников и знакомых, Мурекези занимался инвестициями в криптовалюты и часто ездил в Украину, а в 2020 году переехал туда окончательно. До переезда он жил в Миннесоте и в течение восьми лет служил в ВВС США.

Он перестал выходить на связь, когда 8 июня поехал за бензином за рулем автомобиля с американскими номерами. Спустя два дня друзья Муркези заметили его на видео, распространенном сепаратистами "ДНР".

7 июля он связался с родственниками и рассказал, что его обвиняют в уличных антироссийских протестах в Херсоне. По их словам, Мурекези в Украине не участвовал ни в акциях, ни в боевых действиях.

Как сообщается, он находится в той же тюрьме в Донецке, что и два бывших американских военнослужащих, захваченных в плен в середине июня.