Госдепартамент: за Россию в Украине воюют тысячи наёмников из Кубы

От 1 тысячи до 5 тысяч граждан Кубы сражаются на войне в Украине на стороне России, а власти Кубы активно поддерживают российское вторжение. Об этом заявляют американские дипломаты которые пытаются убедить представителей других стран не голосовать за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к США отменить действующее несколько десятилетий торговое эмбарго против Кубы. Голосование ожидается в среду.

Агентство Reuters со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении телеграмму Госдепартамента американским посольствам в десятках стран пишет о том, что предполагаемая поддержка войны в Украине со стороны Кубы является одним из главных аргументов Вашингтона против проекта резолюции.

"После Северной Кореи, Куба является крупнейшим поставщиком зарубежных бойцов, участвующих в российской агрессии", - говорится в документе. Северная Корея, в отличие от Кубы, официально направила на фронт в Россию своих военных, которые участвовали в боевых действиях в Курской области. Как следует из слов представителя Госдепартамента, в случае с Кубой речь идёт о вербовке наёмников. На растущее число кубинских наёмников в рядах российской армии, как пишет Reuters, в последние недели указывали представители Украины. В частности пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорил о том, что число кубинских наёмников может достигать 20 тысяч, подтверждена гибель на войне 39 из них."Кубинский режим оказался неспособным защитить своих собственных граждан от того, чтобы они стали пешками в российско-украинской войне", - заявил представитель Госдепартамента США. Официальная Москва не комментировала сообщения об участии кубинских граждан в войне.

Резолюции с призывом отменить эмбарго против Кубы принимаются Генассамблеей почти каждый год с 1992 года. Они не являются обязательными для исполнения. В прошлом году за голосовали 187 стран, против только две - США и Израиль.

После вступления Дональда Трампа в должность президента в январе нынешнего года политика Вашингтона по отношению к Гаване, где у власти находятся дружественные России коммунисты, ещё более ужесточилась. Куба в частности вновь была включена в список государств-спонсоров терроризма.



