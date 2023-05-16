Госдума денонсировала договор о сокращении вооружений в Европе

Государственная дума во вторник единогласно поддержала денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным 10 мая.

"С начала 90-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью", — сказано в пояснительной записке.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском. Он вводит для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.

Одновременно с денонсацией ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

В феврале Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ – договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять.