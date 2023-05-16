Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума денонсировала договор о сокращении вооружений в Европе

Иллюстративное фото

Государственная дума во вторник единогласно поддержала денонсацию Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект о денонсации ДОВСЕ был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным 10 мая.

"С начала 90-х годов Договор под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО, во многом устарел и утратил связь с действительностью", — сказано в пояснительной записке.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году в Париже представителями 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Документ был обновлён в 1999 году, но ратифицирован только четырьмя участниками — Москвой, Киевом, Астаной и Минском. Он вводит для участников договора ограничение на число боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и самолётов.

В 2007 году президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора и связанных с ним международных документов до момента, пока он не будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический Союз тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе.

Одновременно с денонсацией ДОВСЕ для России автоматически прекращается действие ряда связанных с ним международных договоров.

В феврале Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ – договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Договор не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG