Путин подписал закон о приостановке участия в ядерном договоре с США

Президент России Владимир Путин во вторник подписал закон о приостановке участия страны в договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Согласно закону, решение о возобновлении участия России в соглашении сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

О решении приостановить участие России в договоре Путин объявил на прошлой неделе в послании Федеральному собранию. Уже на следующий день, 22 февраля, законопроект единогласно приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

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