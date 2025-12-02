Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Вороновского

Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Анатолия Вороновского, которого подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В ноябре Дума согласилась лишить Вороновского депутатской неприкосновенности и дала согласие на возбуждение против него уголовного дела.

Представление о лишении Вороновского неприкосновенности в Госдуму внес генпрокурор России Александр Гуцан. Сам депутат тогда заявил "Коммерсанту", что узнал об этом из сообщения на сайте Думы. "Виноватым себя ни в чём не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело", – сказал он.

Парламентарий Константин Затулин в своем телеграм-канале ранее сообщил, что Вороновский подозревается в получении взятки от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы "Напсо" в размере 25 миллионов рублей.

58-летний Анатолий Вороновский – бывший заместитель губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он курировал в регионе топливно-энергетический комплекс, ЖКХ и министерство транспорта. Политик стал депутатом Госдумы в 2021 году, получив вакантный мандат по партийному списку.