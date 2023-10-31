Депутат, сотрудничавший с Пригожиным, может лишиться мандата

Комиссия Госдумы по этике нашла основания для досрочного прекращения полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду"). Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и "Интерфакс".

Депутат Белоусов находится в розыске после того, как в прошлом году его заочно приговорили к десяти годам колонии строгого режима по статье о получении взятки. Местонахождение депутата неизвестно. Белоусов отрицает свою вину.

Претензии к 28-летнему депутату Власову формально заключаются в его отсутствии на заседаниях комиссии по регламенту, где он не появлялся около 40 дней. Сам он при этом утверждает, что не нарушил правила, поскольку голосовал опросным листом - такая форма существует в Госдуме со времён начала пандемии.

Официально о какой-либо политической подоплёке возможного лишения Власова мандата не сообщается. Однако известно, что он тесно сотрудничал с ЧВК "Вагнер" и другими структурами ныне покойного Евгения Пригожина.

В частности, в его офисе был открыт пункт записи добровольцев для вступления в ЧВК. день мятежа Пригожина 24 июня в офисе Власова прошли обыски, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий тогда грозил ему дисциплинарным разбирательством и требовал определиться, "с кем он - с Россией и президентом или с предателями Родины". Уже после мятежа Власов говорил, что продолжит сотрудничество с ЧВК. Ещё в сентябре он утверждал, что создаст организацию по помощи бывшим наёмникам.

В разговоре с изданием "Осторожно, медиа" Власов обвинил Слуцкого в том, что тот "решил его убрать" из-за того, что он слишком активно себя ведёт. "Меня уберут, потому что я вопросы мобилизованных поднимаю, по «Вагнеру» и перспективам ветеранов, которые остались без рук, без ног и без удостоверений", - заявил депутат.

Власов впервые был избран в Госдуму в 2016 году, став самым молодым депутатом VII созыва. Он позиционировал себя как русского националиста, выступал, в частности, на стримах издания "Спутник и погром". Его помощниками были блогеры Юрий Хованский и Илья Мэддисон, которых власти в своё время обвиняли в экстремизме или оправдании терроризма. Власов вступался за них.