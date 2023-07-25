Государственная дума России 25 июля рассмотрит во втором чтении законопроект, который вносит поправоки к законам об информационных технологиях и связи. Одним пунктов в нём является запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Об этом сообщают "Ведомости".

Депутаты предлагают четыре способа регистрации: через портал Госуслуги, по номеру телефона от российского оператора, через единую биометрическую систему или через "иные информсистемы", которыми владеют граждане России, а доля иностранного капитала в них меньше 50%. Под последним пунктом подразумеваются российские сервисы, например социальная сеть "ВКонтакте".

Требования коснутся всех сайтов, на которых предусмотрена регистрация. Наказание за несоблюдение правил пока не предусмотрено. Оно может быть прописано в законе позднее.

Исходная версия законопроекта была принята в первом чтении ещё в декабре 2018 года. Тогда в нём говорилось об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах двадцатью процентами. За нарушение правила доступ к агрегаторам предлагалось блокировать.