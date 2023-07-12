Госдума обязала банки возвращать клиентам похищенные средства

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязует банки проверять все денежные переводы физических лиц и возмещать гражданам похищенные средства в полном объёме, если они были переведены без добровольного согласия клиента.

Закон должен вступить в силу через год после официального опубликования.



Согласно принятому закону, проверять перевод будут и банк-отправитель, и банк-получатель. Если возникнут подозрения на мошенничество, средства заморозят на два дня, а клиента предупредят об этом и попросят подтвердить транзакцию.

При этом, если клиент настаивает на транзакции, но у банка есть сведения, что деньги переводят мошенникам, он обязан пресечь перевод. Если он этого не сделает, то обязан в течение 30 дней возместить похищенные средства. В случае трансграничного перевода — в течение 60 дней. Сейчас по закону банки должны возвращать деньги, только если они украдены не по вине клиента.

Если клиент потерял банковскую карту или ею воспользовались без его согласия, то банк должен вернуть средства при условии, что клиент уведомил об этих фактах. Если же клиент не предупредил банк о потере контроля над средством платежа, то он может не возмещать средства.



По данным Банка России, в первом квартале 2023 года мошенники смогли украсть у банковских клиентов путем несанкционированных переводов четыре с половиной миллиарда рублей. Кредитные организации вернули потерпевшим только чуть более четырёх процентов из этой суммы, сообщает РБК.

В Банке России такой низкий уровень возврата объясняют высокой долей социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. В таких случаях банки по закону не обязаны возвращать похищенные деньги. В январе—марте 2023 года доля таких способов хищения средств мошенниками превышала 50%.