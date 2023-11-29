Госдума одобрила преследование "добровольцев" за "самоволки"

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за преступления против военной службы для участников так называемых добровольческих формирований. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о таких преступлениях, как самовольное оставление службы, неисполнение приказа, дезертирство, применение насилия к командующему. Наказания по некоторым из этих статей были ужесточены с началом мобилизации на войну в Украине в сентябре 2022 года.

Под участниками добровольческих формирований власти России, как правило, имеют в виду не региональные добровольческие батальоны, а наёмников из частных военных компаний ("Вагнер", "Редут" и другие), существование которых властями России официально не признаётся, - отмечает Сибирь.Реалии.

В марте 2023 года Госдума приняла закон о запрете "дискредитации" участников "добровольческих формирований", принимающих участие во вторжении России в Украину. Поправки были приняты после заявления ныне покойного основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, указавшего, что наёмников "Вагнера" из числа бывших заключённых называют "злодеями и преступниками". В сводках Минобороны России подразделения ЧВК назывались "добровольческими штурмовыми отрядами".