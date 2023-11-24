"Кавалеры ордена Чикатило". Блогеры о помиловании воевавших людоедов

Ради участия в войне в Украине российские власти освободили из колонии Дениса Горина, каннибала из Сахалинской области, отсиживавшего уже второй срок за убийство и глумление над трупом.

В 2012 году он получил 22 года колонии строгого режима, но в этом году в его соцсетях появились свежие фото в военной форме.

Сергей Ерженков

На форме людоеда видна нашивка «Зачебурашим» и георгиевская лента. Как говорил Песков, кровью искупил вину. Вопрос только, чьей кровью

Длинный список убийц и маньяков, получающих помилование за готовность убивать еще и в Украине, постоянно пополняется: таким же образом досрочно вышел на свободу сатанист Николай Оголобяк, приговоренный в 2010 году к 20 годам колонии за ритуальное убийство четырех подростков.

Олег Пшеничный

Это уже поток. Людоеды на конвейере.

Владимир Серебровский

Такое вот русское православное воинство, состоящее из натуральных каннибалов. Очищение России, особая цивилизация и вот это вот всё.

Хаотически зла

Пишут, в РФ за участие в войне помиловали сатаниста и каннибала, который расчленил и съел четверых подростков. Пока сидит дома, безработный. Дарю идею. Можно ведь ресторанчик свой открыть. Я и название придумала. «Вкус СВОбоды».

Виктория Ивлева

Тут вот сразу в двух регионах России - в Ярославле и на Сахалине ( подпирают страну с Запада и Востока, получается) - выпустили двух людоедов из тюрьмы, чтобы Родину пошли защитить от цивилизации и нормальной жизни. Один - сатанист, убивший четырех подростков и съевший их сердца, второй тоже четырех человек убил в разное время, у последнего срезал мясо с ноги и потом кусок сожрал.

Оба уже навоевались, вернулись по домам ранеными и помилованными главным людоедом.

КРЕПКО ПОДУМАЙТЕ ТЕ, КТО СОБИРАЕТСЯ ПОЕХАТЬ В РОССИЮ: ТАМ ВАС МОГУТ ПРОСТО СЪЕСТЬ.

Крутой заголовок для желтой прессы.

Полное растление огромной страны.

Антон Орех

Нацисты были, садисты были, сатанисты были. Теперь канибалисты. Есть кто еще, кто не заслуживает прощения?

Прощения, конечно же, не заслуживают политические активисты, которые воевать в любом случае не пойдут.

Ольга Кириенко

С удовольствием наблюдаю за процессом формирования рашкинской культуры и нации.

Недостойные, как я, из нее слава богу отсеяны.

Зато как много прекрасных героев нашли в ней себе достойное занятие и почетное место.

Для российских заключенных выход из колонии на войну - идея очень привлекательная, отмечает руководитель организации "Русь сидящая" Ольга Романова:

Зеки всего полгода на фронте - в отличие от контрактников и мобилизованных. Деньги им платят, через полгода снимают все судимости, и до свидания. Почему это так - я не знаю. Видимо, социально близкие. И многоразовые: освободились, снова залетели, из СИЗО снова пошли на фронт, и так без конца до конца. А самое главное - они сейчас живые возвращаются. На фронте давно нет боев, как под Бахмутом. Чего бы и не сходить на войнушку. Думают потом жизнь с чистого листа начать. Но чёт особо никто еще не начинал

Маньяки и убийцы жизнь с чистого листа не начнут совершенно точно, уверен бывший следователь Алексей Федяров:

Про помилование и возвращение домой людоедов говорить особо нечего, тут всё ясно, президент их не миловал-не миловал, но пришлось в результате деструктивной политики запада и лично англосаксов.

Но кое-что знаю точно.

Я встречал раскаявшихся крадунов, вот случается такое - завязал и работает скромно где смог устроиться.

Раскаявшихся бандитов, бытовых и даже заказных убийц.

Видел, как люди страдают, уходят в монастыри, наблюдал, как спустя 15 лет после содеянного пишет покаянные письма бывший гаишник - убийца водителей дальнобойщиков - родственникам убитых, и ждёт, ждёт от них хоть какого-то ответа.

Однако раскаявшихся убийц, что резали людей во имя какого-то бога или чёрта, ели человеческую плоть или испытывающих вину насильников я не встречал.

Преступление из корысти, для пропитания, или в аффекте - это временное состояние психики, человек сомневается в них потом.

Людоедство, равно как насилие сексуальное - это порождение состояния стабильного и тотального, раскаяния и сомнений оно влечь не может.

Не может быть изнасилования в состоянии аффекта. Невозможно во временно болезненном состоянии сделать тушенку из соседа и кормить ею собутыльников.

Это суть человеческая, они так живут, они будут жить как жили и после помилования.

Но выход есть. Предлагаю всех ставить на учёт к участковому.

Интересно, что думают об этой практике те, кто приложил немалые усилия, чтобы изолировать людоедов от общества, пишет Yani Kooleve:

В общем, люди сработали свою работу, сработали вроде как по закону и совести, соблюли свой общественный и нравственный долг, закрыли чудовище за решетку.

И помимо них еще, разумеется, работали судмедэксперты, криминалисты, какой-нибудь участковый, который это все обнаружил и прочие участники всей этой сложной машины.

А потом сверху приходит помилование.

Вот мне интересно, что в такой ситуации думают и чувствуют этот следак, прокурор, криминалист, эксперт и иже с ними?

Тому, что из колоний выпускают таких опасных преступников, поражаются даже лоялисты, в том числе депутат Ирина Филатова:

Только общество отошло от шока после информации о помиловании убийцы Веры Пехтелевой Канюса, который убивал ее несколько часов, нанеся 111 ран, как на воле оказался член банды сатанистов-расчленителей Николай Оголобяк. Он полгода пробыл на фронте, получил ранение и в начале ноября вернулся домой.



Если честно, это пугает. Осужденные за бесчеловечные убийства оказываются на воле, в то время как в тюрьмы попадают люди за совершение куда менее опасных преступлений. И абсолютно всем, включая органы власти, совершенно очевидно, что этих людей никто и ничто не остановит от возврата к чудовищным деяниям. Как-то не верится, что человек, хладнокровно убивавший людей в свое удовольствие, исправился и дальше будет цветы на даче выращивать и бабочек коллекционировать.

Владислав Бачуров

Если бы не новости про помилованных президентом героев СВО, мы бы и не знали, что в мирное время в России осудили столько людоедов - настоящих каннибалов, которые убивали людей, расчленяли трупы и ели мясо своих жертв.

Игорь Димитриев

Вообще-то я, когда называл конкретных зетников людоедами, имел в виду совсем другое. Тут же реальные людоеды

P.S. в самом начале СВО по телеграму разошелся темник с рекомендацией мочить Зеленского за то, что он выпускает из тюрем уголовников и раздает им оружие. Не знаю, выпускали ли там людоедов? Интересен международный опыт

В другом лагере ничуть не удивлены.

Сергей Шелин

Говорят, Путин помиловал двух людоедов. За боевые заслуги. Но разве это меняет наше отношение к Путину? Нет, нисколько не меняет.

Алексей Лушников

Путин помиловал второго людоеда за участие в войне.

Это не удивительно. Людоед людоеда видит издалека. У них корпоративное братство.

Кирилл Мартынов

Это людоеды-рядовые армии РФ, людоедская пехота.

А лидер партии "СРЗП" Сергей Миронов, как сообщают "Важные истории", усыновил похищенного в Украине десятимесячного ребенка, поменял ему имя и оформил российское гражданство. Ребенка выбирала пятая жена Сергея Михайловича, в недавнем прошлом большого любителя ЧВК "Вагнер". Действия Миронова определяются как геноцид - уничтожение культурной памяти и идентичности, соучастие в военных преступлениях. Миронов поспешил опровергнуть публикацию о своем участии в киднеппинге, потому что хотя и патриот, но в Гаагу не хочет.

Это уже людоед-номенклатура, командный состав людоедского государства.

Владимир Пастухов

Ну хорошо, на этот раз усыновителем оказался Миронов, но в другой раз то же самое может сделать, размахивая ветеранской книжкой, один из помилованных каннибалов. Да оставьте в покое МУС, на мой дилетантский взгляд, тут есть чем заняться и простой смертной российской юстиции…

Новые ветераны боевых действий наверняка еще отправятся по школам учить детей уму-разуму, уверены блогеры. Мемориальные доски в честь судимых "ветеранов" украинской войны в России уже есть - например, в Туле на фасаде школы №44 красуется памятная доска в честь десантника-гвардейца Яна Голунова, который отбывал срок за убийство в пьяной драке, так что дело может дойти и до людоедов.

Анатолий Несмиян

Обыденная по нынешним временам история: каннибал не досидел 17 лет и уехал в зону СВО за помилованием.

После чего заслуженно будет считаться и называть себя патриотом. И даже получит право учить детей любви к родине и вкусным блюдам из человечины.

Максим Мирович

Ну что тут сказать – очередной «кавалер ордена имени Чикатило» скоро пойдёт по школам рассказывать «о важном» и открывать свою «парту героя».

Александр Горбунов

Скоро людоедов на свободе будет больше, чем ветеранов, и в общественном транспорте им придется место уступать

Владимир Серебровский

Теперь ждём, когда нашим мальчикам со специфическими кулинарными пристрастиями начнут вешать мемориальные доски.Ах да, ещё «парты героя» нужны. Надо же школьникам иметь перед глазами достойный пример и русский идеал, правда?

Но за разговоры о том, кто в России нынче становится героями, государство наверняка будет наказывать по всей строгости.

Олег Пшеничный

Является ли дискредитацией российской армии утверждение, что в её рядах официально воюют каннибалы, серийные насильники и убийцы?

Михаил Красулин

Решил посмотреть толкование закона об ответственности за "дискредитацию участников СВО" - можно ли упоминать, про помилованных Путиным ярославского сатаниста - людоеда и серийного убийцы Д.Горина из Южно-Сахалинска, съевшего ногу одной из своих жертв.

Так вот, с одной стороны, в интервью ТАСС, зам.главы комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству, заявила, что "данные о прошлом добровольцев, не подпадают под новые нормы". При этом, уточнила она, "распространение компрометирующей информации и подрыв авторитета добровольцев все же можно расценивать как дискредитацию" (Под дискредитацией как раз понимаются умышленные действия в т.ч. "подрыв авторитета и имиджа участников СВО").

Т.е с т.з этого закона, распространение информации о том, что ветеран Д.Горин съел ногу своей жертвы, а ветеран СВО из Ярославля - съел печень - бросает, так сказать, тень на имидж