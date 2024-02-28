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Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы для "иноагентов"

Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов".

Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и рекламироваться самим на их ресурсах.

"Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч – для юридических.

  • Российские власти могут объявить иноагентом любого, кто находится под "иностранным влиянием", определение которого в законе прописано очень расплывчато. Сейчас в реестре более 550 "иностранных агентов": физических лиц, СМИ, НКО и движений.
  • Статус иноагента обязывает среди прочего ежеквартально отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. За ошибки в отчёте или отсутствие маркировки грозит наказание вплоть до лишения свободы.
  • С конца 2022 года "иноагентам" запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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