Госдума одобрила законопроект о запрете рекламы для "иноагентов"

Госдума приняла закон о запрете рекламы для "иноагентов".

Согласно документу, организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и рекламироваться самим на их ресурсах.

"Нельзя охаивать страну за деньги из-за рубежа и собирать здесь средства от рекламы", – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч – для юридических.