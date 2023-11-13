Россия заявила, что "иноагенты" и преследование ЛГБТ не нарушают прав

Российская делегация в Совете по правам человека ООН представила доклад о положении с правами человека в стране. Глава делегации, заместитель министра юстиции России Андрей Логинов, заявил, что Россия тщательно следует уставу ООН, права граждан в ней не нарушаются, статус иноагента должен лишь защищать страну от чуждого влияния, ЛГБТ не преследуют, если они не "пропагандируют" свой образ жизни, а независимых журналистов сажают в тюрьму за преступления, не связанные с журналистикой.

Доклад российской делегации в европейской штаб-квартире ООН в Женеве был представлен в понедельник. Такие доклады регулярно делают государства, входящие в Совет по правам человека, после чего ООН выносит свои рекомендации по улучшению ситуации.

В своём докладе Логинов заявил, что Россия предпринимает большие усилия в области правозащиты. В России, по его словам, приняты эффективные программы для пожилых людей, например, "Активное долголетие", появились юридические консультации онлайн, приведены к международным нормам уголовные статьи в отношении пыток, улучшены условия для матерей, в том числе в тюрьмах, ведётся борьба с любой дискриминацией, в особенности с расизмом и ксенофобией. Он отметил, что выход России из юрисдикции Европейского суда по правам человека был вынужденной мерой.

По словам Логинова, России нередко ставят в вину преследование политической оппозиции и введение статуса так называемых иноагентов. Он сказал, что институт иностранных агентов введён лишь для того, чтобы информировать население о случаях "иностранного влияния", и что статус иноагента не влияет на права признанных таковыми участвовать в избирательном процессе активно или пассивно и не ограничивает иные права. [На самом деле лицам, признанным "иноагентами", в России законодательно запрещено преподавать в школах и вузах, организовывать публичные мероприятия, проходить контрактную службу в армии, участвовать в госзакупках, работать членами избирательной комиссии. - РС]

Также Логинов сказал, что в России не преследуются представители ЛГБТ-сообщества. Законы запрещают им лишь "пропагандировать свой образ жизни, как чуждый традиционным ценностям". [На самом деле действует запрет на любое упоминание однополых связей не в осуждающем контексте. - РС]

Он заявил, что в России не существует цензуры и органов цензуры. [На самом деле функции цензуры в отношении публичных высказываний и действий выполняют Роскомнадзор и Росфинмониторинг. - РС]

В отношении преследований и задержаний независимых журналистов, включая иностранных, Логинов заявил, что их преследуют не за журналистскую деятельность, а по обвинению в шпионаже и иных преступлениях.

Представители государств-членов ООН после доклада российской делегации выступили с рядом заявлений. Польша потребовала от России прекратить преследования политической оппозиции, освободить политзаключённых и остановить войну в Украине. Парагвай - ратифицировать Римский статут, то есть признать юрисдикцию Международного уголовного суда.

Представительница Украины заявила, что Россия должна ответить за военные преступления на территории её страны, прекратить агрессию и соблюдать устав ООН. Великобритания считает, что Россия обязана вернуть на родину депортированных из Украины жителей, в первую очередь детей, и освободить политических заключённых, включая Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу.

США также потребовали прекратить войну и политические репрессии, а таже покончить с систематическими пытками, взять под контроль ситуацию в Чечне и отменить дискриминирующие законы о преследованиях за "фейки о российской армии".

Представитель Албании назвал выступление Логинова "продолжением кампании по дезинформации со стороны России" и потребовал прекращения агрессии в Украине.

Российская делегация в ответ на это заявило, что правительство страны намерено бороться за права уязвимых групп, например инвалидов, и против домашнего насилия. Она пообещала принять к сведению рекомендации других стран, но только те, что, по её мнению, имеют отношение к сути заседания - охране прав человека. Вопросы, не относящиеся к делу, будут отклонены - в их число входят и ремарки по поводу войны в Украине, которые, как считает Москва, не относятся к компетенции Совета по правам человека.

Совет по правам человека ООН опубликует рекомендации для России в среду, 15 ноября.