Госдума одобрила законопроект об усыплении бездомных животных

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий региональным властям усыплять бездомных животных. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, регионы смогут сами определять перечень и порядок организации "мероприятий" по обращению с бездомными животными "с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики региона". Это произошло на фоне учащающихся призывов от региональных властей снова разрешить отстрел бездомных собак.

"Безусловно, такие решения должны быть приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе, в том числе – через своих представителей в органах законодательной власти субъекта", – говорится в пояснительной записке к документу.

Соавтор поправок, депутат от ЯНАО Дмитрий Кобылкин, пообещал, что предложения общественников и региональных будут проработаны ко второму чтению.

Сейчас в России действует закон "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает жестокое обращение – за это грозит до пяти лет лишения свободы. Усыплять животных можно только в случае неизлечимых болезней, которые приносят им боль и страдания. В остальных случаях собак отлавливают, стерилизуют и выпускают на прежнее место обитания – это тоже прописано в нормативных актах России. Второй легальный способ обращения с бездомными животными – пожизненное содержание в приютах за счет бюджета.

Критики такой системы заявляют о ее неэффективности и дороговизне - региональным бюджетам не хватает денег на строительство приютов и реализацию системы ОСВВ. Более радикальные жители России – так называемые "догхантеры" – устраивают отстрелы бездомных животных или травлю собак инониазиадом, который прячут в собачьих лакомствах и оставляют в парках и на улицах.