В выходные в России прошли акции против убийства бездомных животных

В выходные в российских городах прошли акции против убийства бездомных животных, вызванные соответствующим законопроектом.

В Уфе полиция задержала участников одиночных пикетов против закона об убийстве животных. Правоохранители посчитали акцию "массовым пикетированием" из-за общей темы плакатов. Местный депутат встретилась с пикетчиками и попросила передать ей предложения по законопроекту.

В Москве прошла "Живая линия" против законопроекта: к администрации президента пришли почти две тысячи человек. Они выстроились в очередь, чтобы передать обращения в защиту животных. Полиция дежурила у входа в здание, но проведению мероприятия не препятствовала.

Поговорившие с "Кедром" москвичи отмечали, что дело не в существующей программе, а в том, что чиновники её не выполняют. "Это и есть способ освоить средства. Недобросовестные подрядчики просто бирку с уха перевешивают", – сказала певица и советница губернатора Московской области Илона Броневицкая, которая тоже пришла на акцию.

В Рязани прошёл согласованный с властями митинг против убийства животных. На него вышли около ста человек. Собравшиеся развернули плакаты, среди которых была растяжка "Рязань против эвтаназии". Власти используют слово "эвтаназия" как эвфемизм: процедура эвтаназии предполагает, что животное неизлечимо больно и испытывает от этого невыносимые страдания. Законопроект же разрешит убивать здоровых животных.

На аналогичную акцию вышли и несколько десятков белгородцев. Они призвали "сделать выбор в пользу жизни" и подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от поправок.

Подобные мероприятия проходили во многих российских городах, в том числе и ранее. На прошлой неделе зоозащитники передали в Госдуму больше 17 тысяч обращений жителей 136 российских городов. Россияне призывают не принимать закон, позволяющий региональным властям убивать бездомных животных. Общественную петицию против законопроекта подписали уже более 126 тысяч человек.

Сейчас в России действует программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат), предполагающая возврат животных в привычное место обитания, или пожизненное их содержание в муниципальных приютах.