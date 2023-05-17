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Госдума предложила взимать в ресторанах сбор на поддержку войны

В Госдуму внесён законопроект, предполагающий введение обязательных сборов с посетителей ресторанов, клубов и баров в целях финансовой поддержки "спецоперации". Так в России называют войну в Украине. Текст законопроекта опубликован на сайте Думы.

Авторы проекта - депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Вячеслав Мархаев - предлагают установить сбор в размере 1% от счёта для совершеннолетних посетителей заведений. Полученные средства, согласно законопроекту, будут зачисляться в федеральный бюджет, а оттуда в государственный фонд поддержки участников спецоперации "Защитники отечества". В пояснительной записке говорится, что предложенная мера поможет участникам боевых действий и их семьям.

Как уточняет газета "Коммерсант", Михаил Матвеев ещё 12 мая сообщал об идее введения сбора, который он назвал "налогом на веселье". Он рассказал, что с соответствующей инициативой выступил некий ресторатор, который считает, что удержание 1% от счета будет необременительно для посетителя.

Фонд "Защитники отечества" был создан президентом России Владимиром Путиным в начале апреля. Фонд должен оказывать поддержку ветеранам войны в Украине, а также участвовавшим в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Финансировать его планируется за счёт федерального бюджета, а также добровольных взносов, пожертвований и "иных источников".

  • Фонд "Защитники отечества" возглавляет жена губернатора Кемеровской области Анна Цивилёва. Владимиру Путину она приходится двоюродной племянницей.

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