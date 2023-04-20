Уходящие с рынка в РФ компании обяжут заплатить чрезвычайный налог

Зарубежные компании, которые хотят покинуть российский рынок, должны будут заплатить "чрезвычайный налог" или разовый сбор со сверхприбыли. О разработке российскими властями таких планов пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что Минфин подготовил законопроект о налоге на сверхприбыль для российских компаний. Его цель - увеличить доходы бюджета в условиях войны и санкций. Как пишет Bloomberg, для уходящих с российского рынка иностранных компаний исключений сделано не будет - им тоже придётся заплатить чрезвычайный налог - в добавление к другим выдвигаемым к ним требованиям, в том числе о разрешении специальной комиссии Минфина или о продаже активов с дисконтом 50%.

"Исключения не будет, потому что бюджет нуждается в деньгах", - заявили анонинмные источники Bloomberg. Министерство финансов России не ответило на запрос агентства о комментариях.

Как отмечает Bloomberg, сейчас в ожидании разрешения российских властей на уход из страны находятся крупные западные банки UniCredit и Raiffeisen, а также, например, Volkswagen.

Предполагается, что чрезвычайный налог составит 10%. Им будет облагаться полученная в 2021-22 годах прибыль, если она превысила 1 миллиард рублей. При оплате в нынешнем году может быть применена половинная ставка налога. При помощи этих мер правительство хочет привлечь в бюджет дополнительно 300 миллиардов рублей. При этом нефтегазовые и угольные компании будут освобождены от налога.

Как отмечает Bloomberg, дефицит бюджета России по состоянию на 17 апреля уже почти на 40% больше годового целевого показателя дефицита. Согласно последним данным Минфина, расходы с начала года почти вдвое превышают доходы. Если иностранные компании, уходящие с рынка, продадут, как и в прошлом году, активы на $15-20 млрд, государство за счёт дополнительного налога сможет привлечь до 150 миллиардов рублей, подсчитали в Bloomberg.