Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о военной службе. Они обязывают граждан призывного возраста самостоятельно приходить в военкомат, если они не получили повестку во время весеннего или осеннего призыва.
Законопроект прошел первое чтение в апреле 2018 года, во втором чтении его приняли 22 февраля. "Граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу", – говорится в документе. Также в законопроекте предлагается отправлять повестки заказным письмом: уведомление будет считаться полученным, если в нем расписался сам призывник или кто-то из его совершеннолетних родственников.
Неявка в военкомат или отказ от получения повестки будут считаться уклонением от службы, которое подразумевает административное или уголовное наказание. Дата третьего, финального чтения законопроекта, пока не определена.
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