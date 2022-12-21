Госдума приняла закон о пожизненном заключении за "содействие диверсиям"

Государственная дума на заседании в среду приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности." Документ разработан на фоне череды техногенных катастроф в России, случившихся после начала вторжения в Украину. Председатель палаты Вячеслав Володин заявил, что принятие документа "принципиально важный шаг, необходимый для защиты страны".

Авторами законопроекта заявили себя более 380 депутатов из 450. По словам Володина, документ необходим с учётом проведения войны и приёма Россией беженцев, и открых границ для иностранцев. "Это общее мнение всех

фракций Государственной Думы", — заявил он.

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