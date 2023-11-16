Государственная дума России приняла в третьем чтении закон об отмене индексации зарплат госслужащих в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Закон направлен в Совет Федерации.

Сейчас выплаты ежегодно индексируются на уровень инфляции в стране. В октябре этого года она составила 6,69%.

Действие закона не коснется индексации зарплат военнослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, ФССП, ФТС и противопожарной службы. Также законопроект не затронет индексацию выплат работникам бюджетной сферы. Их зарплату планируют повысить на 4,5%.

Согласно закону до 1 января 2025 года будет приостановлена индексация выплат депутатам Госдумы, помощникам членов Совета Федерации, судьям и гражданским служащим.