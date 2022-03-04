Госдума приняла законопроект о лишении свободы за "фейки" про армию

Госдума России приняла в пятницу сразу в трёх чтениях законопроект об уголовной ответственности за так называемые фейки о действиях российских вооружённых сил в Украине. Он предусматривает большие сроки лишения свободы.

Речь идёт о поправках в закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств". Они добавляют в уголовный кодекс новую статью. За сообщения о деятельности армии, которые суд признает "заведомо ложными", грозит штраф или до 3 лет колонии. Если при этом используется служебное положение, есть корыстные побуждения или "искусственно создаются доказательства", то срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. Если же фейки повлекут тяжкие последствия - наказание составит до 15 лет.

Предусмотрено и наказание "за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России" или "за дискредитацию такого использования" - сначала административная ответственность, а при повторении - уголовная, до 3-х лет колонии. Подобная ответственность предусмотрена и за призывы к санкциям против России.

В ночь на пятницу были заблокированы сайты нескольких СМИ, в том числе Радио Свобода, а также соцсети Facebook и Twitter.