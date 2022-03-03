В России начали блокировать сайт Радио Свобода

Власти начали блокировать сайт Русской службы Радио Свобода в России. Сайт перестал открываться из России в ночь на пятницу пятницу, 4 марта. Перед этим редакция получала несколько уведомлений о возможных блокировках от регулятора.

Что делать?

Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наши сайты напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей. Поэтому:

воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, а ссылки будут открываться как обычно. Бесплатный сервис, которому мы доверяем – nThlink.

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Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play – в нём доступны все материалы наших сайтов, туда уже встроен VPN.

Что за странные ссылки на сайт?

Вы можете заметить непривычные ссылки на наших страницах в социальных сетях. Чтобы обойти блокаду, мы начнем использовать «зеркальные» сайты – копии нашего сайта:

https://d1e6t2g7k08m8d.cloudfront.net и https://svoboda.azureedge.net

Если вы хотите поделиться нашими материалами с коллегами или друзьями, которые не используют VPN, советуем использовать ссылки на зеркальные сайты. К сожалению, на зеркальных сайтах не все функции могут работать правильно. Мы перестроим редакционную работу так, чтобы максимальное количество функций, доступных на сайтах (ссылки, эмбеды, спецпроекты), корректно отображались и в «зеркалах».

Иногда «зеркальные» ссылки могут перестать работать, потому что заблокированы и сайты-копии. Поэтому на всякий случай скачайте это расширение для Chrome и Firefox.

Заблокированы и другие СМИ и соцсети

Также в ночь на пятницу у большинства российских пользователей перестали открываться cайты издания "Медуза", Би-Би-Си, Deutsche Welle и социальные сети Facebook и Twitter, о чём свидетельствуют свидетельствуют данные Globalcheck.

Уведомления Роскомнадзора

В уведомлениях, полученных в четверг, 3 марта, заявлено, что на сайте Русской службы обнаружена "недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений".

Согласно уведомлению Роскомнадзора, в этих материалах "размещена заведомо ложная общественно значимая информация о якобы нападении России на территорию Украины". Вместе с тем, заявил регулятор, Россия с Украиной не воюет, что подтверждено официальными источниками, в том числе министерством обороны.

За освещение войны уже были заблокированы сайты других русскоязычных проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала Настоящее Время и сайта Украинской службы РС Крым.Реалии.

За месяц Русская служба Радио Свобода получила десятки уведомлений Роскомнадзора с требованием удалить материалы, написанные на основе расследований издания "Проект" и расследований команды оппозиционного политика Алексея Навального.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай тогда заявил, что редакция не намерена исполнять эти требования. "Мы не позволим Кремлю диктовать нам редакционные решения", – сказал он. В заявлении корпорации происходящее названо "актом вопиющей политической цензуры".

Эфир Радио Свобода десятилетиями глушился на территории Советского Союза. Москва перестала это делать только в 1988 году, на 3 года позже, чем были разрешены большинство остальных западных СМИ. После августовского путча 1991 власти согласились открыть бюро радиостанции в Москве.

Давление на прессу в России усиливалось почти все годы нахождения у власти президента Владимира Путина. В 2021 году Россия заняла 150 из 180 мест в ежегодном всемирном рейтинге свободы прессы, который составляется международной правозащитной организацией "Репортёры без границ".

В этом рейтинге ещё не учтена фактически введённая в стране в 2022 году военная цензура. Власти требуют освещать вторжение российских войск в Украину только по официальным источникам, не называть конфликт войной, пропрезидентская партия подготовила законопроект о длительных сроках заключения за создание и распространение ложных сообщений о российской армии, его рассмотрение назначено на 4 марта.

Это привело к закрытию и блокировкам сразу нескольких изданий. Был заблокирован сайт телеканала Настоящее время. Московская радиостанция "Эхо Москвы" впервые со времён путча 1991 года была отключена от эфира, её сайт был заблокирован, основной акционер — окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" решил ликвидировать редакцию.

Большая часть коллектива телеканала "Дождь" была вынуждена покинуть страну после блокировки сайта телеканала и угроз главному редактору и его жене. Редакция была вынуждена остановить эфир. Был заблокирован сайт любительского интернет-журнала DOXA. Заблокированы The Village и "Тайга.инфо". Редакция "Новой газеты" вынуждена была согласиться на цензурирование после голосования спонсоров издания.

До блокировки в России ежедневная посещаемость сайта Радио Свобода составляет свыше миллиона человек. После российского военного вторжения в Украину аудитория сайта выросла почти втрое.