Госдума расширила основания для лишения приобретённого гражданства

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства России.

Как сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин, если сейчас прекращение приобретенного гражданства России возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьями Уголовного кодекса, то после внесения поправок ко второму чтению оснований для лишения приобретенного гражданства стало свыше 80.

В первом чтении закон предусматривал лишение приобретённого гражданства за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, повлекшие тяжкий вред здоровью или смерть, а также за призывы к терроризму, пропаганду нацизма, подрыв государственной безопасности и сотрудничество с враждебными государствами.

В окончательной версии добавлены отдельные категории сексуальных преступлений против детей — половое сношение с ребёнком 12–14 лет, вовлечение в проституцию, производство и распространение детской порнографии.

По словам Володина, число преступлений, совершённых получившими гражданство менее десяти лет назад, в 2024 году выросло почти в два с половиной раза — с 2700 до 6500. Особенно тяжких преступлений стало больше на 78%, тяжких — на 103%.

Лишение гражданства за преступления не будет касаться жителей аннексированного Крыма и занятых российской армией территорий Украины, где жители стали гражданами России в результате аннексии этих регионов.