Госдума расширила перечень оснований для депортации иностранцев

Госдума 21 июля более чем в два раза увеличила список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Об этом пишет ТАСС. Соответствующий законопроект принят сразу во втором и в третьем чтении.

Среди новых оснований для депортации - участие в несанкционированных митингах, так называемая дискредитация российской армии, призывы к сепаратизму и санкциям против России, мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам силовых структур и ряд других - всего 23 статьи Кодекса об административных правонарушениях. Они добавятся к 22 статьям, депорация по которым возможна уже сейчас.

Также депутаты приняли закон о запрете иностранцам с любой судимостью получать в России гражданство, вид на жительство и разрешения на временное проживание. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Исключение сделают для беженцев и политэмигрантов.

"Нам важно, чтобы в страну приезжали законопослушные люди. Приехали, отработали, заработали и уехали, уважая наши законы, подчиняясь нашим представителям правопорядка", – сказал глава Госдумы Думы Вячеслав Володин.

В России в последние несколько лет ужесточили миграционное законодательство. Госдума, в частности, приняла ранее пакет законов, ужесточающих правила пребывания трудовых мигрантов и их детей в России. Поправки обязывают детей иностранных граждан, работающих по патенту, по достижении 18 лет выехать из России или в течение 30 дней самим оформить патент. Ранее детям мигрантов запретили поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку, что, по мнению ряда правозащитных организаций, прямо нарушает конституционные нормы о всеобщем образовании.