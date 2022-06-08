Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за любую "пропаганду ЛГБТ"

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за распространение "нетрадиционных сексуальных ценностей". Документ предусматривает ответственность за "пропаганду ЛГБТ" среди взрослого населения. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.
Законопроект предусматривает штраф до 500 тысяч рублей для физических лиц и до 10 миллионов рублей для юридических. Сейчас ответственность существует только за распространение "нетрадиционных ценностей" среди несовершеннолетних.
"Семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
- Законопроект накануне внесли в Госдуму депутаты законодательного собрания аннексированного Россией Севастополя. Предлагаемые изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.
- В России с 2013 года существует закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, предполагающий, что гомосексуальные и гетеросексуальные отношения социально неравноценны. По заявлениям правозащитников, притеснение ЛГБТ+ сообщества усилилось после принятия данного закона.
- По информации "Российской ЛГБТ-сети", в 2020 году было задокументировано 184 случая нарушения прав ЛГБТ+ в 24 регионах страны.
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