В Новосибирске возбудили уголовное дело за эротические выставки

Полиция Новосибирска завела уголовное дело по статье о распространении порнографии из-за двух выставок эротического искусства в 2020 и 2021 году. Жалобу в МВД отправили активисты из ультраконсервативного православного движения "Сорок сороков". Об этом сообщает издание "ЧС-Инфо".

Выставки "Сибирь.Ню" проходили в Новосибирске в течение пяти лет, их широко анонсировали, пенсионерам и студентам предлагали скидки. В 2021 году выставка проводилась в лофт-парке "Подземка" и имела возрастную маркировку 18+. На открытии присутствовали психологи, сексологи и косметологи, тогда же состоялся показ мод.

По словам представителя "Сорока сороков" Георгия Солдатова, полиция несколько раз отказывала в жалобах на выставки, но прокуратура отменяла отказы.

Теперь полиция допросила основных свидетелей по уголовному делу, в том числе представителей Новосибирского координационного Совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей. Подозреваемые ещё не установлены. По возбуждённой статье им может грозит до 6 лет лишения свободы.