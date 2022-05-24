В Новосибирске возбудили уголовное дело за эротические выставки

Полиция Новосибирска завела уголовное дело по статье о распространении порнографии из-за двух выставок эротического искусства в 2020 и 2021 году. Жалобу в МВД отправили активисты из ультраконсервативного православного движения "Сорок сороков". Об этом сообщает издание "ЧС-Инфо".
Выставки "Сибирь.Ню" проходили в Новосибирске в течение пяти лет, их широко анонсировали, пенсионерам и студентам предлагали скидки. В 2021 году выставка проводилась в лофт-парке "Подземка" и имела возрастную маркировку 18+. На открытии присутствовали психологи, сексологи и косметологи, тогда же состоялся показ мод.
По словам представителя "Сорока сороков" Георгия Солдатова, полиция несколько раз отказывала в жалобах на выставки, но прокуратура отменяла отказы.
Теперь полиция допросила основных свидетелей по уголовному делу, в том числе представителей Новосибирского координационного Совета в защиту общественной нравственности культуры и традиционных семейных ценностей. Подозреваемые ещё не установлены. По возбуждённой статье им может грозит до 6 лет лишения свободы.
- В 2019 году художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову обвинили в распространении порнографии в интернете из-за бодипозитивного проекта "Женщина не кукла". Следствие по делу шло более двух лет, в течение которых Цветкова находилась под подпиской о невыезде, а также в СИЗО и под домашним арестом.
- В марте 2021 года суд начал рассматривать дело по существу. В мае Юлия Цветкова объявила голодовку, требуя, чтобы судебный процесс по ее делу прошел в открытом режиме.
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