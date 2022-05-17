Госдума рассмотрит предложение правительства выйти из ВТО и ВОЗ

Государственная дума России рассмотрит предложения министерства иностранных дел о денонсации договоров о членстве во Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила официальная "Парламентская газета" со ссылкой на вице-спикера Думы Петра Толстого.

Он назвал участие России в международных организациях "безблагодатным опытом". "Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами", — заявил единоросс. (На самом деле Россию исключили из Совета Европы — РС).

Выступление было сделано на пленарном заседании X Парламентских встреч в Совете Федерации. По словам Толстого, Москве нужно пересмотреть договоры, "приносящие не пользу, а прямой ущерб" стране.