Государственная дума России рассмотрит предложения министерства иностранных дел о денонсации договоров о членстве во Всемирной торговой организации и Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила официальная "Парламентская газета" со ссылкой на вице-спикера Думы Петра Толстого.
Он назвал участие России в международных организациях "безблагодатным опытом". "Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами", — заявил единоросс. (На самом деле Россию исключили из Совета Европы — РС).
Выступление было сделано на пленарном заседании X Парламентских встреч в Совете Федерации. По словам Толстого, Москве нужно пересмотреть договоры, "приносящие не пользу, а прямой ущерб" стране.
- Переговоры о вступлении России в ВТО продолжались 18 лет, с 1993 по 2011 год. Организация ставит своей целью развитие мировой экономики и торговли через снижение государственных барьеров.
- СССР, правопреемником которого себя считает Россия, был соучредителем ВОЗ в 1948 году. В 1949 Москва заявила, что не считает себя членом организации, вернувшись к работе в ней только в середине 1950-х.
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