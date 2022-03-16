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Россию исключили из Совета Европы, решение вступило в силу

Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Решение вступило в силу.

Ранее сегодня исключить Россию комитету министров рекоммендовала Парламентская ассамблея Совета Европы.

Кроме того, с 16 марта Россия перестает быть членом Европейской Конвенции о правах человека. Теперь подать жалобу в ЕСПЧ можно только в том случае, если нарушения были совершены до 16 марта 2022.

15 марта стало известно, что Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации.

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