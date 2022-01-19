Депутаты Государственной думы из фракции КПРФ, включая лидера фракции Геннадия Зюганова, внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины.

В тексте обращения заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей страны. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики", – говорится в обращении. В документе, внесённом на рассмотрение, предлагается официально принять в феврале и опубликовать текст в "Парламентской газете", что сделает обращение официально вступившим в силу.

Обращение к Путину сделано на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины. Многочисленные источники сообщают о концентрации значительной группировки российских войск в регионе. Власти западных стран подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения. Кремль это категорически отрицает.

Вечером в среду пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не изучили инициативу КПРФ. Документ ещё официально не включён в программу Думы и может быть отклонён ещё до стадии рассмотрения.