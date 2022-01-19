"На Украину едут". Родные и друзья военных – о переброске войск

Российские войска, которые скоро как полгода перебрасываются по железной дороге из регионов Сибири и Дальнего Востока на запад, находятся уже в 40 километрах от российско-украинской границы. Радио Свобода и Conflict Intelligence Team в совместном расследовании рассказывают, куда прибывают с востока страны российские подразделения и что говорят родные отправляющихся в "командировку" солдат и офицеров, а также сами военные.

В понедельник, 17 января, Александр Лукашенко анонсировал совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость – 2022", которые должны состояться в феврале на территории Беларуси. Российская военная техника, которую независимые исследователи замечали на видеороликах в соцсетях, действительно постепенно прибывает в Беларусь – но лишь часть ее следует к заявленным для учений полигонам. Другая часть остановилась на полпути, под Гомелем, в районе, который находится всего в 40 километрах от Черниговской области Украины и в 90 – от Киевской.

В предыдущих публикациях, посвященных переброске войск, эксперты Conflict Intelligence Team отмечали, что на тот момент она не сопровождалась массовой перевозкой личного состава – количество пассажирских вагонов в военных эшелонах примерно соответствовало числу военных, которые нужны для обслуживания перевозимой техники и охраны полигонов. За последнюю неделю в тиктоке появилось несколько новых видео, в том числе снятых во время проезда эшелонов через Хабаровск и Еврейскую автономную область. Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев. Практически в каждом втором из них родственники и друзья контрактников пишут об их отправке "в командировку" и "на учения". Большинство сообщает о том, что пунктом назначения является "Беларусь", другие пишут, что их знакомых и родных отправили "в Украину" или "на украинскую границу".

Ссылки на видео, комментарии к которым мы изучали Практически все приведённые нами комментарии обнаружены под тремя видеозаписями с военной техникой. Каждая из этих трёх публикаций содержит несколько сотен комментариев, которые мы внимательно изучили и проверили. В целях безопасности авторов комментариев мы не приводим ссылки на оригинальные ролики, комментарии, профили авторов. Мы готовы предоставить оригинальные данные без цензуры другим СМИ или журналистам для верификации обнаруженной нами информации. Мы также вступили в переписку с некоторыми из авторов этих комментариев, чтобы узнать – какие части и куда отправляются с Дальнего Востока. Мы не выдавали себя за других людей, а на вопрос, почему нас интересует такая информация, отвечали, что являемся журналистами. Даже после этого некоторые из наших собеседников охотно продолжали диалог.

Из комментариев ясно, что многие матери и жены военнослужащих обеспокоены судьбой своих родных: десятки людей, которые пишут об отправке своих близких на запад, не скрывают, что опасаются начала войны России с Украиной. Эту обеспокоенность можно понять: в 2014 году многие военнослужащие, приезжавшие в Донбасс, узнавали о том, что находятся не на "учениях", в самый последний момент.

Комментарии могут служить лишь косвенным свидетельством в пользу версии об отправке военных "в Украину" или для "войны с Украиной" – жители Хабаровска, Биробиджана, Владивостока и других российских городов, у которых в семьях есть военные, точно так же смотрят телевизор и обсуждают новости, как и любые другие люди. Многие комментаторы, включая тех, кто ссылается на информацию от командиров подразделений, пишут об отправке не в Украину как таковую, а на "украинскую границу" – что не противоречит версии о "белорусских учениях".

Радио Свобода и Conflict Intelligence Team сопоставили данные из комментариев и сведения, полученные из переписки с их авторами, с другими свидетельствами отправки российских военных подразделений, найденных ранее в открытых источниках.

Из Забайкалья до Бреста – за 11 дней

18 января жена одного из военнослужащих написала корреспонденту Радио Свобода, что эшелон, с которым 7 января выехал из города Борзя Забайкальского края ее муж, находится уже в белорусском Бресте. Путь из Забайкалья до Бреста, таким образом, занял у этого эшелона всего 11 дней. В профиле этого военного в социальной сети "ВКонтакте", который нашло Радио Свобода, указано, что с 2014 года он служит в войсковой части 06705, которая относится к 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Пользовательница тиктока из города Завитинск Амурской области, написавшая в комментарии, что ее единственный сын уезжает "в командировку на границу России", уточнила в переписке с Радио Свобода, что военные эшелоны отправлялись три дня подряд – с 9 по 11 января. Их прибытие "под Брянск", по ее словам, ожидается к концу месяца:

Возвращение "боевых бурятов"

Комментарии в тиктоке активно оставляют и сами контрактники, которые едут в попавших на видео эшелонах на запад. Некоторые из них, как следует из их профилей и постов, служат в подразделениях упоминавшейся в связи со стягиванием Россией войск к украинской границе 5-й отдельной танковой бригады – это те самые "боевые буряты Путина", "прославившиеся" в 2014–2015 годах участием в войне в Донбассе. В частности, на запад едут военнослужащие 64-й мотострелковой бригады в Млечнике, Хабаровский край. В 2015 году их также уже перебрасывали за тысячи километров от места дислокации – в Ростовскую область.

Как рассказала Радио Свобода еще одна из комментаторов поста в тиктоке, ее муж служит танкистом в 69-й отдельной казачьей бригаде прикрытия, дислоцированной в селе Бабстово Еврейской Автономной области.

Радио Свобода также удалось установить, что в составе перевозимых на запад сил есть военнослужащие 14-й отдельной гвардейской инженерной бригады, дислоцированной в Хабаровском крае.

Еще один любопытный комментарий со словами "завтра погрузка у нас" был оставлен пользователем, который в своем аккаунте выложил видео стоящих в части танков Т-72Б образца 1985 г. Из другого тиктока этого же пользователя следует, что речь идет о 114-м гвардейском мотострелковом полке, дислоцированном в Уссурийске.

Спецназ "для показухи"

Одним из необходимых элементов масштабных учений (или войны, особенно если есть необходимость удерживать под контролем населенные пункты) является военная полиция. Как следует из комментариев в тиктоке, ее служащие также отправляются с эшелонами в западном направлении.

"На учения в Беларусь" перебрасывают и спецназ. На наше сообщение ответила женщина, ранее написавшая в комментариях под видео с военным эшелоном об отъезде мужа в "командировку". Она сообщила, что это не первая его "вылазка" "из России" – впрочем, она утверждает, что страну он на самом деле не покидал, а ездил "для показухи" на границу с Украиной:

Мы нашли профиль этой женщины во "ВКонтакте", а через него – профиль ее мужа, который выкладывал у себя на странице фото парадного построения "голубых беретов" на Красной площади. Место жительства женщины – Хабаровск. Можно предположить, что ее супруг служит в 14-й отдельной бригаде спецназа (раньше такие бригады назывались "бригадами спецназа ГРУ"): бригады спецназа носят форму ВДВ.

Аналитикам CIT удалось также найти в интернете видеозаписи с погрузкой и перевозкой техники, типичной для подразделений спецназа (например, с бронеавтомобилями "Тигр"). Часть видеозаписей была снята при погрузке в Хабаровске, часть – уже по пути следования поезда в Сибири:

"Сперва в Москву, потом на Украину"

Девушка из Владивостока в комментариях под одним из видео в тиктоке выразила уверенность, что ее парень едет "не на учения". На уточняющий вопрос Радио Свобода она ответила, что молодого человека отправляют "на Украину", не сказав, откуда у нее такая информация. В дальнейшем она уточнила, что он служит в "десантно-штурмовом батальоне", и в одном из следующих сообщений подтвердила наше предположение, что речь идет о 155-й отдельной бригаде морской пехоты.



Как напоминают аналитики CIT, морская пехота также участвовала в войне с Украиной в 2014–2015 годах – например, 61-я отдельная бригада морской пехоты Северного флота. О том, что Тихоокеанский флот ВМФ России, штаб которого находится во Владивостоке, привлёк 155-ю отдельную бригаду морской пехоты к переброске с востока на запад, свидетельствуют и другие найденные CIT комментарии в тиктоке.

"Техника заводится через раз"

Быстро перебросить с Дальнего Востока в Беларусь или к западным границам России большое количество личного состава – непростая задача, если решать ее лишь с помощью железнодорожного транспорта. Некоторые комментарии указывают на то, что военных будут отправлять самолетами (во время недавней операции в Казахстане российская армия показала, что может с этим успешно справиться). Радио Свобода не удалось найти независимых подтверждений использования авиации при переброске войск с Дальнего Востока к украинским границам или в Беларусь.

На сообщение Радио Свобода откликнулся также один из военнослужащих, который прямо сейчас, как следует из его комментария, уже неделю с лишним едет в военном эшелоне с Дальнего Востока на запад. Он рассказал, что половина перевозимой техники "заводится через раз", а цель "командировки" – "постоять для понтов".

В переписке с журналистом Радио Свобода молодой человек уточнил, что служит в 38-й отдельной мотострелковой бригаде в поселке Екатеринославка Амурской области, откуда, как зафиксировали в CIT, за последний месяц было отправлено несколько попавших на видео эшелонов. В их составе можно отметить реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", также применявшиеся в российско-украинской войне в 2014–2015 годах.

По словам нашего собеседника, "плюсов" командировки два: им и его товарищам выдали новое обмундирование и автоматы Калашникова АК-12 (образца 2012 года) вместо АК-74 (образца 1974 года).

Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (в Россию или в Беларусь) перебрасываются части, без которых сложно представить себе полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе российско-украинского конфликта 2014–2015 годов.

В комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: "700 человек", "почти все контрактники", "сотни солдат". Кроме того, совместные российско-белорусские учения заявлены на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что командировка продлится 6–9 месяцев.

Как пишут в своей части этого расследования аналитики CIT, это говорит о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику – и что перебрасываемые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или на западе России на сравнительно долгий срок.