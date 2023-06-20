Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума сделала 3 сентября "Днём победы над милитаристской Японией"

Подписание акта о капитуляции Японии

Госдума России приняла во вторник поправки к закону "О днях воинской славы и памятных датах России" изменила наименование одного из таких дней – 3 сентября. Вместо "Дня окончания Второй мировой войны" он теперь будет называться "Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

В пояснительной записке к проекту указывается, что это решение стало "одной из контрмер в ответ на недружественную политику Японии". Токио, как утверждает Дума, проводит её "в координации с коллективным Западом" после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Какое отношение эта политика имеет к событиям Второй мировой войны, в записке не говорится.

Безоговорочная капитуляция Японии во время Второй мировой войны была подписана 2 сентября 1945 года. Среди держав-победительниц был и Советский Союз, вступивший в войну с Японией 9 августа. В СССР День победы над Японией был установлен указом президиума Верховного совета 3 сентября. Праздник, однако, отмечался только два года, в 1947 году он (как и День Победы 9 мая) перестал быть нерабочим днём. В отличие от 9 мая, его статус как нерабочего не был впоследствии восстановлен. В постсоветской России день 2 сентября был провозглашён памятным днём – днём окончания Второй мировой войны.

В 2020 году Госдума, однако, перенесла его отмечание на 3 сентября, обосновав это тем, что в 1945 году Верховный совет СССР установил именно эту дату. Также его статус был изменён с памятного дня на день воинской славы. При этом наименование осталось прежним – День окончания Второй мировой войны, без упоминания "милитаристской Японии". В сопроводительных документах тогда было указано, что эта формулировка "символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества". Нынешняя формулировка, по всей видимости, это уже не символизирует.

3 сентября 2004 года в результате штурма захваченной террористами школы в городе Беслан в Северной Осетии погибли более 300 заложников, большинство из них – дети. 3 сентября остаётся официальной памятной датой - "Днём солидарности в борьбе с терроризмом". Как траурные мероприятия будут сочетаться с праздничными в честь победы над Японией, депутаты не говорят.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG