Госдума сделала 3 сентября "Днём победы над милитаристской Японией"

Госдума России приняла во вторник поправки к закону "О днях воинской славы и памятных датах России" изменила наименование одного из таких дней – 3 сентября. Вместо "Дня окончания Второй мировой войны" он теперь будет называться "Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны".

В пояснительной записке к проекту указывается, что это решение стало "одной из контрмер в ответ на недружественную политику Японии". Токио, как утверждает Дума, проводит её "в координации с коллективным Западом" после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Какое отношение эта политика имеет к событиям Второй мировой войны, в записке не говорится.

Безоговорочная капитуляция Японии во время Второй мировой войны была подписана 2 сентября 1945 года. Среди держав-победительниц был и Советский Союз, вступивший в войну с Японией 9 августа. В СССР День победы над Японией был установлен указом президиума Верховного совета 3 сентября. Праздник, однако, отмечался только два года, в 1947 году он (как и День Победы 9 мая) перестал быть нерабочим днём. В отличие от 9 мая, его статус как нерабочего не был впоследствии восстановлен. В постсоветской России день 2 сентября был провозглашён памятным днём – днём окончания Второй мировой войны.

В 2020 году Госдума, однако, перенесла его отмечание на 3 сентября, обосновав это тем, что в 1945 году Верховный совет СССР установил именно эту дату. Также его статус был изменён с памятного дня на день воинской славы. При этом наименование осталось прежним – День окончания Второй мировой войны, без упоминания "милитаристской Японии". В сопроводительных документах тогда было указано, что эта формулировка "символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества". Нынешняя формулировка, по всей видимости, это уже не символизирует.

3 сентября 2004 года в результате штурма захваченной террористами школы в городе Беслан в Северной Осетии погибли более 300 заложников, большинство из них – дети. 3 сентября остаётся официальной памятной датой - "Днём солидарности в борьбе с терроризмом". Как траурные мероприятия будут сочетаться с праздничными в честь победы над Японией, депутаты не говорят.