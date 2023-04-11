Госдума уравняет бумажные и электронные повестки в военкомат

Депутаты Госдумы сегодня рассмотрят поправки, которые узаконят повестки в военкомат в электронном виде. Об этом, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Комитет по обороне предлагает сохранить бумажные повестки и оповещения через работодателя и добавить к этому оповещения заказным почтовым отправлением и их дублирование в электронном виде через Госуслуги или в МФЦ.

По словам Картаполова, электронные повестки будут получать те, кто уклонился от получения бумажной. Все повестки будут иметь абсолютно одинаковую юридическую силу. Неважно, каким способом они получены, подчеркнул глава комитета по обороне Госдумы.

Поправки к законопроекту включают так называемые обеспечительные меры для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной. Уклонистом будет считаться военнообязанный гражданин, если он отказался получать повестку или, например, не выходит на связь, пояснил Картаполов.



Согласно предложенным поправкам, не явившийся по повестке россиянин будет обязан самостоятельно прийти в военный комиссариат во время следующего призыва в течение двух недель после его начала.

Если он этого не сделает, его уведомят о том, что в отношении него вводится ограничение на выезд за границу. Если он не явится и через 20 дней после этого, то ему запретят управлять транспортом, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты. Сейчас за неявку по повестке можно получить только штраф от 500 до 3000 рублей.

Картаполов также сообщил, что у военкоматов появится единый реестр военнообязанных, который позволит сократить вызовы в военкомат для уточнения данных воинского учета. Кроме того, встать на учет в военном комиссариате, сняться с учета и внести изменения в личные данные можно будет дистанционно.

30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу в российской армии. Тогда же в Генштабе заявили, что в рамках весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

При этом пункта, который бы разрешал призывать на военную службу по электронной почте, в федеральном законе "О воинской обязанности и военной службе" нет.

В тот же день пользователи "Госуслуг" заметили, что на сайте больше нельзя удалить аккаунт. В Минцифры РФ сообщили, что учетную запись можно удалить в МФЦ — и удаление не будет считаться уклонением от службы в армии.

11 апреля на фоне новостей о том, что Госдума хочет приравнять электронные повестки к обычным и ввести запрет на выезд для уклонистов, российские СМИ сообщают, что на портале "Госуслуги" снова стала доступна функция удаления учетной записи.