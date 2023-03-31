На "Госуслугах" отключили кнопку удаления учетной записи

На портале "Госуслуги" отключили кнопку удаления учетной записи. На это обратил обратил внимание телеграм-канал "Двач", корреспондент "Медиазоны" подтвердил эту информацию.

Как пишет "Двач", на сайте "Госуслуг" кнопка удаления учетной записи пропала, а в мобильном приложении появляется сообщение: "функция удаления недоступна". В техподдержке "Двачу" сообщили, что теперь удалить аккаунт можно только "через личное обращение".

Ранее в пятницу стало известно, что в рамках весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, военкоматы впервые начнут рассылать повестки в электронном виде.

Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", российские граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата под расписку. При этом пункта, который бы разрешал призывать на военную службу по электронной почте, в законе нет.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил изданию URA.RU, что удаление на портале Госуслуг профиля или самого приложения, чтобы не получить повестку в электронном виде, будет считаться уклонением от службы в армии. "Если пришла [повестка] через Госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде то же самое, что и лично", – заявил Швыткин.