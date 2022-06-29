Госдума в третьем чтении приняла новый закон об "иноагентах"

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном, чтении новый закон об "иностранных агентах". Он обобщает и дополняет уже существующее законодательство в этой сфере в рамках единого законодательного акта и вступит в силу с 1 декабря 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Теперь "иноагентами" смогут объявлять всех, кто получает иностранную поддержку, а также находится "под иностранным влиянием", но при этом не получает финансирование из-за рубежа. Также "иноагентам" запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Согласно закону, четыре существующих реестра "иноагентов" будут объединены в один.

Закон вводит новое понятие "физического лица, аффилированного с иноагентами". К таким лицам будут относить учредителей, членов, участников, руководителей или работников организации, которая получила статус "иноагента". Для "аффилированных лиц" будет создан отдельный реестр.

В законе также прописаны правила маркировки материалов, которые распространяют "иностранные агенты". Указывать статус необходимо в том случае, если они связаны с профессиональной деятельностью или деятельностью, послужившей основанием для включения в реестр. Маркировать материалы и сообщения бытового и личного характера, не требуется.