ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации НКО-иноагентам

Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны "иноагентами". Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело "Экозащита и другие против РФ". Об этом сообщает "Центр защиты прав СМИ", который также обращался в суд из-за признания НКО-"иноагентом".
ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Центру защиты прав СМИ присудили компенсацию в размере 17 290 евро.
- 7 июня Госдума России приняла законопроект, который позволяет не исполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 15 марта, в связи с исключением страны из Совета Европы после начала вторжения в Украину. 11 июня новый закон подписал президент России Владимир Путин.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям преследовать, в частности, независимые СМИ.
- Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на частных лиц.
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