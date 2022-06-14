ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации НКО-иноагентам

Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны "иноагентами". Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело "Экозащита и другие против РФ". Об этом сообщает "Центр защиты прав СМИ", который также обращался в суд из-за признания НКО-"иноагентом".

ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциаций. Центру защиты прав СМИ присудили компенсацию в размере 17 290 евро.