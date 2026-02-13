Гособвинение запросило девять лет ведущей "Дождя" Котрикадзе

Гособвинение запросило девять лет лишения свободы ведущей "Дождя" Екатерине Котрикадзе по делу о так называемых фейках об армии. Об этом сообщает "Медиазона". Головинский районный суд Москвы рассматривает дело журналистки заочно.

Поводом для дела стали, в частности, её посты в телеграм-канале от 4 апреля 2022 года, в которых Котрикадзе писала об убийствах мирных жителей Бучи и призывала "собирать доказательства военных преступлений" России в Украине, сообщает "Настоящее Время".

Кроме того, по данным издания, её преследуют за слова о жертвах ракетного удара по Одессе, среди которых была трехмесячная девочка по имени Кира и ее мать, и пост с цитатой директора Human Rights Watch Кеннета Рота, прозвучавшей в эфире "Дождя".

Кроме дела о "фейках", против Котрикадзе в России возбудили уголовное дело о нарушении требований к "иностранным агентам". В октябре суд заочно арестовал ведущую "Дождя", её также объявили в розыск.

Ещё одному журналисту "Дождя" Денису Катаеву сегодня же в мировом суде Москвы запросили 1 год 6 месяцев колонии по делу о неисполнении обязанностей "иноагента". Об этом сообщает "Медиазона". Катаева также судят заочно - он, как и Котрикадзе, живёт за границей.

Уголовные дела в России возбудили и против главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, ведущих Валерии Ратниковой и Юлии Таратуты. В октябре 2025 года суд в Москве заочно приговорил журналистку телеканала Анну Монгайт к пяти годам колонии общего режима по делу о фейках об армии. Журналистку Валерию Кичигину будут судить по первому известному в делу по статье о фейках в связи с войной не в Украине, а в Грузии.