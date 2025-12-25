Гособвинение запросило семь лет колонии для Сергея Удальцова

Гособвинение запросило семь лет в колонии строгого режима для координатора "Левого Фронта" Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает "Медиазона". Дело рассматривается во втором Западном окружном военном суде.

Поводом для преследования стала его статья "Как марксистов сделали террористами. Уже год активисты из Уфы томятся в тюрьме по абсурдному обвинению" на сайте "Левого фронта", две её перепечатки и новость "Хватит преследовать коммунистов! Левый Фронт провел в Москве акцию в защиту политзаключенных", сообщает "Настоящее Время".

Речь в них идет о деле против пятерых участников уфимского марксистского кружка (Юрия Ефимова, Дмитрия Чувилина, Алексея Дмитриева, Павла Матисова и Рината Буркеева), которых обвинили в создании террористического сообщества и пропаганде терроризма. 16 декабря они получили от 16 до 22 лет лишения свободы.

По данным "Медиазоны", дело против Удальцова возбудили еще 15 декабря 2023 года, но задержали его 11 января после обыска. На следующий день суд отправил его в СИЗО. В феврале того же года его включили в реестр "террористов и экстремистов".

Удальцов был одним из лидеров протестов в России в 2011-2012 годах. В июле 2014 года был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в 2012 году по так называемому "Болотному делу". Он пробыл в колонии чуть больше трех лет, так как часть срока провел под домашним арестом во время следствия.

Удальцов поддержал войну против Украины и участвовал в жизни КПРФ: в частности, он принимал участие в съезде КПРФ, когда партия выдвигала кандидатом в президенты Николая Харитонова. Незадолго до ареста Удальцов развёлся с женой Анастасией Удальцовой, ранее ставшей депутатом Госдумы от КПРФ. Она дело своего бывшего мужа не комментировала.

Сам Удальцов своё преследование связывал с президентскими выборами в марте 2024 года: "Мы поддерживаем оппонентов Владимира Путина. Я думаю, это одна из основных причин моего задержания. Видимо, сегодня инакомыслию вообще не место в России".