Левый активист Сергей Удальцов внесён в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс левого активиста Сергея Удальцова в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Напротив его фамилии в списке стоит звёздочка — это означает, что Удальцов попал в реестр в связи именно с "терроризмом", а не "экстремизмом". Его банковские счета будут заморожены.

Сергей Удальцов 12 января был арестован и отправлен в СИЗО до 15 февраля. Его обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для преследования, как сообщил журналистам сам Удальцов, стали его публикации в соцсетях в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, арестованных в 2022 году по обвинению в создании террористического сообщества.

Удальцов в суде свою вину не признал. "Следствие трактует марксизм как терроризм", - заявил он. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова считает, что в действиях её подзащитного нет состава преступления.

По статье об оправдании терроризма Удальцову может грозить до семи лет лишения свободы.