Левый активист Сергей Удальцов внесён в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внёс левого активиста Сергея Удальцова в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Напротив его фамилии в списке стоит звёздочка — это означает, что Удальцов попал в реестр в связи именно с "терроризмом", а не "экстремизмом". Его банковские счета будут заморожены.
Сергей Удальцов 12 января был арестован и отправлен в СИЗО до 15 февраля. Его обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для преследования, как сообщил журналистам сам Удальцов, стали его публикации в соцсетях в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, арестованных в 2022 году по обвинению в создании террористического сообщества.
Удальцов в суде свою вину не признал. "Следствие трактует марксизм как терроризм", - заявил он. Адвокат Удальцова Виолетта Волкова считает, что в действиях её подзащитного нет состава преступления.
По статье об оправдании терроризма Удальцову может грозить до семи лет лишения свободы.
- Удальцов – лидер организации "Левый фронт", был одной из заметных фигур протестов 2011–2012 годов, по так называемому Болотному делу провёл более 4 лет в колонии. После освобождения ему был назначен административный надзор. Вину Удальцов не признал.
- Удальцов выступает против политики президента России Владимира Путина, но поддерживает вторжение в Украину. Неоднократно высказывался в поддержку ныне арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина), в том числе выступал за то, чтобы "левые и патриотические силы" рассмотрели возможность выдвижения его кандидатуры на должность президента. В последние дни Удальцов писал главным образом о проблемах ЖКХ в Подмосковье и критиковал в связи с ними Кремль.
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