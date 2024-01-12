Суд отправил Сергея Удальцова в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы избрал левому активисту Сергею Удальцову, которого обвиняют в оправдании терроризма, меру пресечения в виде содержания под стражей. Он отправлен в СИЗО до 15 февраля.
Удальцов был задержан 11 января. У него в квартире прошёл обыск. Тогда же стало известно о возбуждении против него дела по статье об оправдании терроризма. По ней может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.
Выступая в пятницу в суде, активист не признал вину. Как сообщил Удальцов журналистам, обвинения связаны с выраженной им публичной поддержкой участников марксистского кружка из Уфы, арестованных в 2022 году по обвинению в создании террористического сообщества. Среди них был местный депутат от КПРФ, а также лидер башкирской организации "Левого фронта" Дмитрий Чувилин. Приговор по этому делу не вынесен. По мнению Удальцова, поддержка обвиняемых, в отношении которых не вынесен приговор, не может являться оправданием терроризма. Большая часть заседания сегодня прошла в закрытом режиме, комментариев представителей следствия пока не было.
- Удальцов – лидер организации "Левый фронт", был одной из заметных фигур протестов 2011–2012 годов, по так называемому Болотному делу провёл более 4 лет в колонии. После освобождения ему был назначен административный надзор. Вину Удальцов не признал.
- Удальцов выступает против Владимира Путина, но поддерживает вторжение в Украину. Неоднократно высказывался в поддержку ныне арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина), в том числе выступал за то, чтобы "левые и патриотические силы" рассмотрели возможность выдвижения его кандидатуры на должность президента. В последние дни Удальцов писал главным образом о проблемах ЖКХ в Подмосковье и критиковал в связи с ними Кремль.
- Удальцов сотрудничает с КПРФ, но не во всём соглашается с руководством партии. Его жена Анастасия получила мандат депутата Госдумы.
- По статье об оправдании терроризма ранее был арестован и привлечён к суды ещё один известный левый активист, профессор Борис Кагарлицкий. В отличие от Удальцова, его дело было связано с комментариями о войне в Украине, которую Кагарлицкий не поддерживает. Суд вынес ему приговор, не связанный с лишением свободы. Прокуратура его обжаловала.
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