Суд отправил Сергея Удальцова в СИЗО по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы избрал левому активисту Сергею Удальцову, которого обвиняют в оправдании терроризма, меру пресечения в виде содержания под стражей. Он отправлен в СИЗО до 15 февраля.

Удальцов был задержан 11 января. У него в квартире прошёл обыск. Тогда же стало известно о возбуждении против него дела по статье об оправдании терроризма. По ней может грозить наказание до 7 лет лишения свободы.

Выступая в пятницу в суде, активист не признал вину. Как сообщил Удальцов журналистам, обвинения связаны с выраженной им публичной поддержкой участников марксистского кружка из Уфы, арестованных в 2022 году по обвинению в создании террористического сообщества. Среди них был местный депутат от КПРФ, а также лидер башкирской организации "Левого фронта" Дмитрий Чувилин. Приговор по этому делу не вынесен. По мнению Удальцова, поддержка обвиняемых, в отношении которых не вынесен приговор, не может являться оправданием терроризма. Большая часть заседания сегодня прошла в закрытом режиме, комментариев представителей следствия пока не было.