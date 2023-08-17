Госсекретарь США поговорил с осуждённым в России Полом Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с американцем Полом Уилоном, осужденным в России на 16 лет по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. Эту информацию также подтвердил источник агентства Reuters.

По словам собеседника CNN, Блинкен призвал Уилана "сохранять веру" и подчеркнул, что Вашингтон "делает все возможное с целью вернуть его домой как можно скорее". Брат осужденного Дэвид Уилан подтвердил телеканалу, что разговор был "долгим и откровенным". Другие детали он не привёл.

Это уже второй за более чем четыре года телефонный разговор Блинкена с Уиланом, который отбывает срок в исправительной колонии в Мордовии. Первая беседа состоялась 30 декабря 2022 года, сообщает CNN.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Федеральная служба безопасности России утверждала, что при задержании обнаружила у него флешку с секретными данными. В 2020 году гражданина США приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже. Уилан своей вины не признал.

Госдепартамент США присвоил Уилану статус незаконно удерживаемого в России. Это позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы для его освобождения, в том числе вести переговоры об обмене.

Сегодня же в газете Wall Street Journal появилась публикация, в которой говорится, что Москва не проявляет особого интереса к обмену американцев, находящихся в заключении в России, в том числе Пола Уилана и журналиста Эвана Гершковича, на десятки россиян, которые сейчас отбывают наказание в американских тюрьмах.

По мнению автора статьи, это заставило Вашингтон начать переговоры с третьими странами, в которых под стражей содержатся граждане России и в возвращении которых Москва может быть заинтересована. Речь может идти о Вадиме Красикове, который был задержан в Германии за убийство за убийство участника чеченской войны со стороны сепаратистов. Среди возможных кандидатов на обмен источники газеты также назвали имена российских хакеров Владимира Дунаева и Владислава Клюшина.

В общей сложности, как сообщает WSJ, в федеральных американских тюрьмах отбывают сроки 25 российских граждан. По подсчетам МИД России, ещё около 35 россиян содержатся в тюрьмах штатов, либо в изоляторах временного содержания, как подозреваемые.