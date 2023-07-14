Президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона обменять арестованного в России журналиста Эвана Гершковича. По его утверждению, процесс обмена "идёт полным ходом". О выступлении политика на пресс-конференции в Хельсинки рассказал Голос Америки.

"Я серьезно настроен на обмен заключенными», – заявил президент США. – И я серьезно отношусь к тому, чтобы сделать все возможное для освобождения американцев, незаконно удерживаемых в России или где-либо ещё".

31-летний журналист одной из ведущих деловых газет мира The Wall Street Journal был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО "Лефортово". ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Он и его редакция обвинения категорически отвергают. Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника.

В 2022 году Вашингтон и Россия дважды обменивались известными заключёнными. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осуждённую в России за ввоз наркотиков, в декабре обменяли на российского бизнесмена Виктора Бута, осуждённого в Соединённых Штатах за торговлю оружием.

В апреле того же года Россия обменяла осуждённого в США за подготовку перевозки кокаина лётчика Константина Ярошенко на бывшего американского морского пехотинца Тревора Рида, осуждённого за нападение на полицейских в Москве.

Ранее источники западных СМИ сообщали, что Москва добивается в отправки в Россию двух заключённых. Речь идёт о бизнесмене Владиславе Клюшине, которому грозит до 50 лет за инсайдерскую торговлю, и о Вадиме Красикове, осуждённом к пожизненному сроку в Германии за убийство участника чеченской войны со стороны сепаратистов.

Сделку затрудняет то, что Красиков приговорён судом в Германии, а не в США. Но, как сообщал каналу CNN высокопоставленный правительственный источник в ФРГ, Вашингтон поинтересовался у Берлина о возможности такой сделки.