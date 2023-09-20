Госсекретарь США призвал президента Азербайджана к миру в Карабахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по урегулированию ситуации вокруг самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах).

Блинкен призвал "немедленно прекратить военные действия" и любую эскалацию в регионе. Госсекретарь США подчеркнул, что военного решения карабахской проблемы не существует, и что стороны должны возобновить диалог для разрешения остающихся разногласий между Баку и этническими армянами в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Госдепартамента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Баку остановит "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, если армянские военные сложат оружие.

19 сентября Блинкен также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого собеседники "подчеркнули недопустимость применения силы", сообщили в пресс-службе армянского правительства. Блинкен заверил Пашиняна, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении.

19 сентября азербайджанская армия объявила о проведении военной операции в Карабахе с целью "восстановление конституционного строя". Сообщалось об ударах по объектам армянской и карабахской армий. Ереван присутствие своих военных в Карабахе отрицает.

Перед объявлением операции Баку обвинил Ереван и Карабах в организации терактов. По данным азербайджанской стороны, 19 сентября на мины наехали два автомобиля. Погибли шесть человек, среди которых четверо сотрудников МВД Азербайджана.

В течение дня 19 сентября азербайджанским военным удалось взять под контроль более 60 боевых позиций Вооружённых сил Армении, сообщил представитель Минобороны Азербайджана.

Вместе с тем жители Степанакерта, административного центра Карабаха (азербайджанское название – Ханкенди), сообщали об обстрелах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку атаковал Карабах ракетной артиллерией.

Армянская служба Радио Свобода сообщила, что за сутки в Нагорном Карабахе погибли 27 человек. Российские миротворцы, находящиеся в регионе, эвакуировали из опасных районов около 500 человек. Баку сообщил о гибели одного жителя города Шуша.

США, Россия и Евросоюз призвали стороны конфликта прекратить боевые действия. На 21 сентября запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе.