В Ереване проходит акция протеста из-за военной операции Баку в Карабахе

В центре Еревана проходит стихийная акция протеста из-за начала военной операции азербайджанской армии на территории самопровозглашённого Нагорного Карабаха (армянское название - Арцах). Начались стычки с полицией, некоторые демонстранты стали бросать в полицейских камни, передает корреспондент Радио Свобода с места событий.

Протестующие выкрикивают лозунги против правительства и требуют от премьер-министра Никола Пашиняна вмешательства в происходящее.

Ещё одна группа протестующих устроила акцию напротив российского посольства. Участники протеста потребовали, чтобы российские миротворцы, находящиеся в регионе, защитили мирное население от агрессии.

Ранее глава комитета Госдумы России по обороне сообщил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, если нет угрозы для них самих.

Минобороны России заявило, что миротворцы участвуют в эвакуации жителей из наиболее опасных районов. По данным ведомства, в течение дня в распоряжение российского миротворческого контингента эвакуировались около 500 человек, почти 200 из них дети.

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