Госсекретарь США Рубио посетил Армению с кратким визитом

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе визита в Ереван 26 мая подписал с главой МИД Армении Араратом Мирзояном хартию о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между двумя странами. Также были подписаны рамочные соглашения о критически важных минералах и редкоземельных металлах и о сотрудничестве при создании так называемого "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" - транзитного коридора из Нахичевской автономной области Азербайджана через территорию Армении до основной территории Азербайджана.

Рубио остановился в ереванском аэропорту Звартноц примерно на один час на пути из Индии. Документы подписаны в преддверии парламентских выборов в Армении, намеченных на 7 июня. Сторонникам премьер-министра Никола Пашиняна противостоит ряд оппозиционных партий, в том числе связанные с Россией.

Ранее президент США Дональд Трамп высоко отзывался о премьере Пашиняне, с которым он несколько раз встречался, в том числе в Белом доме. При посредничестве Трампа был заключён ряд договорённостей между Арменией и Азербайджаном на пути к нормализации отношений - Трамп говорит об этом как о завершении войны, длившейся несколько десятилетий. Речь идёт о конфликте вокруг Карабаха.

В начале мая в Армении прошёл саммит Европейского политического сообщества с участием лидеров стран ЕС и других государств, включая Украину.

Это, а также ряд заявлений и шагов руководства Армении по сближению с Западом, в особенности с ЕС, вызвало резкую реакцию Москвы. Различные официальные лица, вплоть до самых высокопоставленных, открыто, иногда в резких выражениях, критикуют Пашиняна и заявляют, что избранный им курс может повести Армению по пути Украины. Стране угрожают разрывом связей и отменой существующих в рамках ЕАЭС преференций. В Армении заявляют, что её политика не направлена против России.