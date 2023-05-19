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Время Свободы

Сахаров помогает Украине. Концерт памяти академика в Карнеги-холле

Андрей Сахаров

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 мая

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Время Свободы - Темы дня 19.05.2023
by Радио Свобода

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Россия частыми ударами по Украине с помощью беспилотников и ракет пытается истощить возможности украинских ПВО;

В Хиросиме открылся саммит G7, в котором, возможно, лично примет участие Владимир Зеленский;

В Тбилиси первый за последние 4 года прямой авиарейс из Москвы был встречен акцией протеста оппозиции;

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман приговорен к штрафу в 260 тысяч рублей по обвинению в повторной дискредитации российской армии;

Акция в поддержку Алексея Навального в центре Праги;

В Карнеги-холле в Нью-Йорке 21 мая состоится большой благотворительный гала-концерт памяти академика Сахарова.

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