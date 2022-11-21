Готовить детей к войне. В России меняют школьную программу

С сентября 2023 года в российских школах вновь может появиться предмет "Начальная военная подготовка" (НВП). Из заявлений Министерства просвещения страны следует, что "военный блок" усилят в рамках другого школьного предмета, "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), а также введут предмет по выбору – непосредственно НВП. В советских школах занятия по начальной военной подготовке начались еще в 1967 году, в 1990-м они фактически были отменены.

Инициатива депутатов

НВП – предмет советских времен, на котором школьники разбирали и собирали автоматы, стреляли из пневматических винтовок, ходили строем. В РСФСР школьную военную подготовку отменили в октябре 1990-го, за год до распада СССР. НВП остается в школьных программах ряда постсоветских стран. Как подчеркивают сторонники возвращения предмета, НВП есть и в Украине. Там военную подготовку детей возродили в 2014 году – после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.

В июне 2022 года депутаты-единороссы из Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к правительству России с предложением вернуть НВП в школы. Женское общественное движение "Мягкая сила" тогда выпустило заявление против его возрождения.

Начальная военная подготовка негативно скажется на развитии наших детей

"Мы считаем, что детям нужно прививать гуманизм, а не милитаризм. Нужно уметь договариваться с людьми, а не показывать свою физическую силу и бряцать оружием. Начальная военная подготовка негативно скажется на развитии наших детей – они будут думать, что насилие – это хорошо и это единственный выход из различных ситуаций", – считают участницы "Мягкой силы".

Летом инициатива петербургских единоросов не получила развития. Но осенью с такой же инициативой выступила парламентская фракция "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". На вопросы Радио Свобода ответила Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от "Справедливой России".

Это и вопрос патриотического воспитания молодежи

– Всё это никак не связано с частичной мобилизацией. Вопрос стоит о том, чтобы дать детям программу, которая была в советской системе, актуализированную под современные реалии. Нынешняя программа ОБЖ предполагает получение школьниками знаний об обороне страны, но не отражает современных вызовов, которые возникают перед государством. И не все педагоги имеют опыт, чтобы эти знания дать. В советское время НВП преподавали люди, имеющие опыт боевых действий – после прохождения специальной педагогической подготовки. Это и вопрос патриотического воспитания молодежи, – рассказывает она.

Изначально Лантратова обратилась в Министерство обороны России с предложением содействовать открытию бесплатных курсов доармейской подготовки для всех желающих.

– Я писала о том, что они востребованы. После объявления мобилизации военно-патриотические клубы запустили курсы подготовки к армейской службе, запрос на них есть. По следам этой инициативы я стала получать большое количество писем от родителей, педагогов с предложением вернуть НВП, – объясняет зампред думского комитета.

Министерство видит НВП как часть школьного предмета ОБЖ, а в более углубленном варианте – как предмет по выбору

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отправил письмо в Минобороны и получил положительный отзыв на идею вернуть военное дело в школьную программу. Министр просвещения Сергей Кравцов сделал несколько заявлений, из которых следует, что его министерство видит НВП как часть школьного предмета ОБЖ, а в более углубленном варианте – как предмет по выбору (такие есть в старших классах).

Новый вариант курса ОБЖ, где будет усилена военная составляющая, разрабатывается при участии дочери министра обороны Сергея Шойгу Юлии. Она возглавляет Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Юлия Шойгу не стала отвечать на вопросы Радио Свобода, пресс-служба Министерства просвещения на момент публикации материала также не ответила на вопросы.

С фронта в школы

Министерство обороны в своем ответе на обращение Сергея Миронова предложило в приоритетном порядке привлекать к преподаванию НВП людей, прошедших боевые действия. Могут ли участники войны в Украине прийти в школы, не имея педагогического образования?

– Да, могут. Высшее педагогическое образование сейчас не является обязательным требованием для работы в школе. Надо лишь пройти примерно месячные курсы переквалификации, в том числе их можно пройти онлайн, – рассказал собеседник Радио Свобода, работающий в профсоюзе учителей.

Большинство педагогов, которые преподают ОБЖ сейчас, не готовы преподавать военное дело

В СМИ появляется много предположений, что будут изучать на уроках НВП: первая медицинская помощь, стрельба, метание гранат, создание защитных сооружений и другое. Но всё это неофициальная информация, что из этого войдет в ОБЖ, что во внеурочный курс, пока неясно. Известно, что будет учтена военная составляющая в системе ГТО, также возрожденной советской системе физкультурных нормативов "Готов к труду и обороне". В ГТО планируют включить метание спортивного снаряда (видимо, аналогичного гранате), стрельбу из пневматической винтовки и управление беспилотниками.

Большинство педагогов, которые преподают ОБЖ сейчас, не готовы преподавать военное дело, убежден собеседник Радио Свобода из учительского профсоюза.

– ОБЖ – предмет, который дети и родители воспринимают как отнимающий время на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Часто его ведут учителя физкультуры. Кто-то из них служил, но далеко не все. В регионах мы сталкивались с ситуациями, когда ОБЖ берется вести директор школы, чтобы у него продолжал идти педагогический стаж. При этом уроки не проводятся вообще: региональные управления образования это не заботит, – рассказывает он.

Образовательный стандарт

Профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина отметила в разговоре с Радио Свобода, что введение НВП в школьную программу – крайне сложная задача, которую проблематично решить к 1 сентября 2023 года:

У школ на покупку оснащения для НВП денег нет, в обязанности регионов это не входит

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) обновлен совсем недавно. В прошлый раз он обновлялся в 2012 году. На основании ФГОСа происходит аккредитация образовательных программ и выдача лицензий школам. В нем закреплен список предметов. Ввести сейчас в стандарт новый предмет – это заметное изменение. Но есть возможность менять содержание предметов: переструктурирование ОБЖ не потребует изменений стандарта. Также новый предмет должен проходить апробацию в нескольких регионах, прежде чем вводиться во всей стране.

– Непонятно, откуда взять деньги на внедрение НВП: на что закупать макеты оружия, наборы для обучения оказанию медпомощи и квадрокоптеры?

– У школ на покупку оснащения для НВП денег нет, в обязанности регионов это не входит. Регионы финансируют оплату труда и расходы в течение года. А это имущество, которое должно быть поставлено на баланс. Значит, должна быть целевая субсидия или деньги из какого-то нацпроекта. Оборудование должно быть сертифицировано для использования в школах, – отмечает Абанкина.

Глава "Альянса учителей" Даниил Кен отмечает опасность приглашения в школы участников войны в Украине.

Это опасная затея: у многих вернувшихся с войны могут быть психологические проблемы

– Официальные лица заявляют о намерении приглашать для проведения этих уроков вернувшихся из Украины военных, что подчеркивает намерение сделать уроки идеологическими и наполнить военной пропагандой. Это опасная затея: у многих вернувшихся с войны могут быть психологические проблемы, и они не проходят реабилитацию. Эффект от их участия в образовательном процессе будет двояким: одних отвратит от военщины, на других, наоборот, произведет гораздо больший агитационный эффект, чем тот, на который способны учителя, – предполагает он.

Даниил Кен говорит, что среди преподавателей перспектива возрождения НВП пока не обсуждается.

– С "Разговорами о важном" так же было: узнали о них в июне, но практически до начала учебного года ни учителя, ни родители – как большая часть общества – не проявляли интереса. Когда увидели содержание уроков и пошли публикации материалов, аудио с уроков, тогда ужаснулись, – рассказывает глава "Альянса учителей".