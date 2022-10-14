"Все, что слышат из телевизора, они повторяют как попугаи"

Российский ученый, доктор философских наук, профессор Владимир Волков, последнее время преподававший историю в сельских школах Владимирской области, рассказал об увольнении за антивоенную позицию. Учителя, открыто осуждающего российское вторжение в Украину, обвинили в "развращении молодежи". На него пожаловались родители учеников, которые полностью поддерживают агрессивную российскую политику.

Владимир Волков – специалист по онтологии, культурологии, переводчик научной литературы, автор более 100 научных работ по философии, политологии, социологии, истории, этике, эстетике, психологии, педагогике, теории культуры. Ему 67 лет.

Семь лет назад, после увольнения из Московской Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма, где он заведовал кафедрой управления, Владимир Волков переехал во Владимир. Там он много работал в качестве репетитора, смог одолеть рак и в августе этого года устроился учителем истории сразу в две сельские школы под городом Гусь-Хрустальный. Но после обсуждения с учениками войны в Украине его уволили.

В интервью Радио Свобода профессор Владимир Волков рассказал о том, как телевизор превращает людей в зомби, как в российской глубинке относятся к войне в Украине и что ждет Россию в ближайшем будущем:

Я решил пойти в школу, хотя и не собирался там работать

– Когда в 2016 году я переехал из Москвы во Владимир, я предложил услуги местным вузам. Тогда я еще проходил период реабилитации после лечения от рака и решил устроиться в какой-нибудь местный вуз. Но там от меня шарахались, потому что я плохо выглядел после того, как провел в реанимации в общей сложности три с половиной месяца. Кроме того, зарплата у тех, кто преподает гуманитарные дисциплины, мизерная, а нагрузка очень маленькая, поэтому на меня сразу стали смотреть как на конкурента. Я особенно не настаивал, решил, что раз мои знания в этих вузах не очень нужны, то я попробую найти работу где-нибудь в другом месте. Я стал работать в интернете, преподавать всем, кому был нужен, в разных странах мира и разных регионах России. Везде находились люди, кому нужно было подготовиться к экзамену или просто изучить философию, культурологию, социологию, политологию. На хлеб этого заработка мне хватало, но там такая система, что иногда бывает густо, а иногда пусто, то есть нет вообще никаких заказов. Есть такой сайт "Профи.ру". В последнее время там почти ничего нет. Заказы из-за рубежа прекратились, потому что очень трудно перевести деньги в Россию, а другая причина – сейчас очень много людей просто экономят и не обращаются к репетиторам. Так и получилось, что я решил обратиться в школу, хотя я не собирался там работать.

– Расскажите историю вашей работы в школе – как вы туда попали и с какой формулировкой вас уволили?

Каждый день проходили "Разговоры о главном" – уроки патриотического воспитания

– В конце августа этого года я узнал, что в школах Владимирской области огромное количество вакансий. Не хватает учителей истории, обществознания, английского и прочих. Я оставил свой телефон. Буквально через полчаса позвонила директор школы и сказала, что у них в сельской школе нет учителя истории. Буквально через час звонит директор другой школы и говорит, что "у нас тоже нет историка, не могли бы вы мне помочь, у нас поработать". Звонили и из других школ, но я решил остановиться на этих двух, потому что они были сравнительно недалеко друг от друга. Одна школа располагается в 30 километрах от Гусь-Хрустального, а другая – в 15 километрах, но они обе находятся на трассе Гусь-Хрустальный – Владимир, то есть это по дороге, не надо было специально заезжать в какую-то глубинку. Распределили нагрузку, составили хорошее расписание – три дня я в одной школе работаю, два дня в другой. Все складывалось удачно – прекрасные контакты с завучем, с директором и в той, и в другой школе, отличные отношения и с учителями, и с учениками. Почти две недели я там проработал. Каждый понедельник с утра там проходили так называемые "Разговоры о главном", то есть это были уроки так называемого патриотического воспитания, на которых прививается любовь к родине. Я догадываюсь, что это за уроки, хотя меня на них и не приглашали. Я предлагал администрации самому провести такой урок, но мне отказали, потому что я понимаю патриотизм немножко иначе, чем они.



– Что конкретно послужило причиной вашего увольнения?

Шестиклассники рассказали своим родителям, что я не люблю Путина

– Дело в том, что до них дошел слух от родителей шестиклассников. Шестиклассники – это люди очень непосредственные, что у них на уме, то и на языке. Они поделились со своими родителями, что я не люблю Путина. Они как-то меня спросили – "Как вы относитесь к нашему президенту?" Я им откровенно сказал, что он развязал войну в Украине и по его приказу убивают мирных жителей. Наша страна напала на чужую страну, на доброго соседа. Короче говоря, сказал то, что я думаю. Видимо, родители возмутились, пришли к директору. Не знаю, она написали письменную жалобу или просто высказали свое мнение, но со мной это уже было лет 30 назад, когда я преподавал в Балашовском пединституте. Когда я вышел из КПСС, решил организовать политическую партию, которая неизвестно даже как называлась бы, тогда еще партии только-только формировались. Тогда возмущенные коммунисты-сталинисты в газете опубликовали статью с просьбой убрать доцента Волкова из пединститута, потому что он развращает молодежь, прививая ей неправильные взгляды. Все повторяется, все возвращается на круги своя. То же самое произошло и здесь – пожаловались родители. Я вел урок, меня пригласили в учительскую директор с завучем и стали мне объяснять политическую ситуацию, про Крым рассказали, что он давно уже "наш", что Украина на нас напала, бомбит наши города, бомбит наш мост и тому подобное. Короче говоря, все, что они слышат из телевизора, они повторяют как попугаи.

– А с какой формулировкой они вас уволили? Это была какая-то статья?

Меня попросили написать заявление по собственному желанию

– Они не могут меня уволить по статье "за политическое убеждение", потому что в Трудовом кодексе нет такой формулировки. Поэтому они попросили написать заявление по собственному желанию. Причем я ведь только во второй школе имел трудовую книжку, а в первой меня просто слезно попросили поработать у них, потому что не было учителя, то есть я там просто как бы подрабатывал. В первой школе я получил уведомление, что они не хотели бы меня там видеть в качестве преподавателя, но я сам им предложил: "Давайте я уйду, если я не устраиваю вас как преподаватель". На следующий день я приехал в другую школу, где хранилась моя трудовая книжка. Они вообще мне ничего не говорили. Они просто понимающе смотрели на меня, сочувствовали мне и говорили: "Вы же понимаете, что мы не можем…" Я понял, что им поступил звонок сверху (информация очень быстро расходится), администрация одна у этих школ, они позволили и приказали меня уволить.



– Что вы собираетесь делать дальше?



– Я ничего не собираюсь делать, потому что в школе я случайный человек. Я всю жизнь проработал в вузах, в школе работал только первый год после педагогического вуза в сельской школе в Марийской республике, а потом только подрабатывал.



– Что вы думаете о людях, которые вас окружали в последнее время? Какое воздействие на них оказывает российская пропаганда?

В России доминирует культ сильной руки

– Русская культура – это культура, в которой доминирует культ сильной руки. Очень многие люди нуждаются в какой-то психологической или даже физической защите, но они понимают эту защиту как защиту мудрого вождя, или сильного дяди с большой сильной мускулатурой, или церкви, или государства в целом. Им необходимо за кого-то спрятаться, и они ищут такую защиту. Чисто психологически это понятно. Путин здесь просто как бы попал на благодатную почву и выстроил такое криминальное государство, где все уважают власть. Но дело в том, что есть еще одна особенность. Огромное количество людей в России прошло через лагеря, тюрьмы, СИЗО. Они впитали в себя вот эту систему, которая сейчас правит с точки зрения культа силы и насилия. Насилие в них не вызывает какого-то серьезного протеста, негодования, возмущения, они к этому привыкли. Их обижают, и они обижают. Когда есть возможность самому творить насилие, то они эту возможность используют, когда нет – они безропотно подчиняются, терпят до поры до времени.



– Что будет с Россией в ближайшее время?

Ничего хорошего в этой стране не будет

– Я не из тех людей, которые гадают на кофейной гуще. Я не знаю, что произойдет, но есть различные варианты. Я уверен в том, что ничего хорошего в этой стране не будет. Она будет, наверное, разваливаться так же, как развалился Советский Союз, прикажет долго жить, потому что происходят те же самые процессы. Происходит дезинтеграция, территории начинают разбегаться от центра. В общем и целом ситуация ухудшается еще и потому, что из страны уезжает огромное количество молодых, энергичных, образованных людей. Кроме того, внутри нарастают злоба и ожесточение, которые сейчас выплескиваются вовне, но это будет происходить и внутри страны. Этот процесс взаимозависимый. Дело закончится тем, что в стране будут править бандитские группировки. Мы уже сейчас видим влияние "ЧВК Вагнера", хотя по Конституции такие формирования запрещены. Есть Кадыров, который никому не подчиняется, плюет на всех, а ему выплачивают дань, и он на эти деньги живет припеваючи. Даже сами чеченцы возмущаются. Я думаю, что рано или поздно эти процессы приведут к хаосу и полной дезинтеграции. Уже сейчас видно, что к концу декабря наступит серьезный эффект от экономических санкций. Мы уже видим, что цены растут, а безработица зашкаливает. Работать в глубинке вообще некому и негде, потому что основная масса людей ездит в Москву работать вахтовым методом или еще куда-то. Здесь работы нет никакой. Зарплаты падают. Кроме того, эта война собирает кровавую дань, потому что людям некуда деться. Они пытаются заработать вот таким путем – заключают контракт, а потом их привозят в гробах, здесь их хоронят, но это ничему не учит. Я беседовал с директором и завучем нашей школы. К ним в деревню уже привезли их выпускника, который был убит в Украине. И что? Их это ничему не научило и даже не напугало. Они с большим интересом обсуждают процесс мобилизации. Молодых парней собрали и отправили сначала в Ковров, а потом неизвестно куда, видимо, в Украину. Это их сыновья. Я им говорю: "Как же вы сыновей отправляете на территорию чужого государства? Это акт агрессии". – "Ну как же! Они герои, они погибают за нас. Они спасают русских!" Я говорю: "Каких русских спасают?" – "Вы что, не видели по телевизору – там детям головы отрезают, отрубают руки эти фашисты, бандеровцы?" Это люди, которые полностью зомбированы. Они вообще не понимают, что происходит, живут в какой-то другой реальности и, в принципе, не могут ничего понять. Но некоторые мои ученики, с которыми я это обсуждал, соображают и понимают, что происходит. С ними у меня был очень хороший контакт. Надежда только на это новое поколение, которое уже не доверят всему, что идет от государства, чем пичкают СМИ людей. Так что поживем – увидим.