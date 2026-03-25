"Говорим с правильными людьми". Закончится ли теперь военная операция против Ирана

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Среда, 25 марта

01:17 Россия применила более тысячи дронов для атаки Украины 24 марта. Во Львове повреждены памятники, охраняемые ЮНЕСКО

03:00 Славянск и Краматорск окончательно стали прифронтовыми городами

05:43 Репортаж фронтового корреспондента НВ Андрея Кузакова с Константиновского направления

10:06 Дональд Трамп объявил о победе в войне с Ираном и о «очень дорогом» подарке от Тегерана, связанном «с газом и нефтью»

12:39 Израиль создает буферные зоны на юге Ливана для защиты от обстрелов со стороны Хезболлы

13:50 Правительство России одобрило законопроект об автоматической передаче налоговикам данных о переводах между частными счетами

16:36 Реакция на заявление посольства России в Кыргызстане по поводу «языковых патрулей в Бишкеке»

20:15 Ефиму Шифрину исполнилось 70 лет